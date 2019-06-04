Делаю дизайн сайтов под заказ
Разрабатываю дизайны сайтов, от персональных веб-страничек, блогов до landing page и интернет-магазинов.
Также занимаюсь написанием продающих текстов для продвижения сайта в поисковых системах.
А если заказчику необходимо сверстать сайт на чистом коде html и js, буду рад помочь в этом на первый взгляд "легком" задании .
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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#220
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2545