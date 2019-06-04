Делаю дизайн сайтов под заказ

Разрабатываю дизайны сайтов, от персональных веб-страничек, блогов до landing page и интернет-магазинов.

Также занимаюсь написанием продающих текстов для продвижения сайта в поисковых системах.

А если заказчику необходимо сверстать сайт на чистом коде html и js, буду рад помочь в этом на первый взгляд "легком" задании .