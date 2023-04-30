Здравствуйте.
Образование:
Среднее профессиональное. Информационные системы и технологии.
Высшие образование. Информационные системы.
Опыт работы: Ранее работала в компании Nespresso (написание статей, заполнение документов и расшифровка
аудио/видео материалов в текстовый файл) -
1 год. Написание курсовых и дипломных работ – 5 лет.
ПК на уровне продвинутого пользователя (Опыт работы в MS Office: Excel, World, а
также создание презентаций для учебы, собраний и проектов).
Составляла акты выполненных работ, а также оформлял документы для офиса строительной
компании и многофункциональных центров.Знаю,как в Excel защитить таблицы от изменений задним числом и отсортировать данные
по нужным критериям.
Умею работать в браузерах (Mozilla Firefox, Chrome, Opera и Яндекс). Быстро нахожу
нужную информацию в интернете.
Ответственно отношусь к любой работе, расставляю приоритеты и планирую свое время, чтобы уделить время каждому заказчику.