Мила К

Здравствуйте.

Образование:

Среднее профессиональное. Информационные системы и технологии.

Высшие образование. Информационные системы.

Опыт работы: Ранее работала в компании Nespresso (написание статей, заполнение документов и расшифровка

аудио/видео материалов в текстовый файл) -

1 год. Написание курсовых и дипломных работ – 5 лет.

ПК на уровне продвинутого пользователя (Опыт работы в MS Office: Excel, World, а

также создание презентаций для учебы, собраний и проектов).

Составляла акты выполненных работ, а также оформлял документы для офиса строительной

компании и многофункциональных центров.Знаю,как в Excel защитить таблицы от изменений задним числом и отсортировать данные

по нужным критериям.

Умею работать в браузерах (Mozilla Firefox, Chrome, Opera и Яндекс). Быстро нахожу

нужную информацию в интернете.

Ответственно отношусь к любой работе, расставляю приоритеты и планирую свое время, чтобы уделить время каждому заказчику.