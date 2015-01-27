ldmco

Дмитрий ldmco

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Мы занимаем первое место по качеству создаваемых интернет-магазинов на Joomla в России. Входим в ТОП 2 Jooma студий России по версии joomla.ru.

Мы команда радушных и хороших профессионалов: делаем сайты, рисуем персонажей и логотипы, помогаем развить бизнес, создаем эффективные рекламные компании и просто согреваем теплом дружеского общения.

Мы не прибегаем к стандартным и всем надоевшим шаблонным решениям, если только это не основа ваших желаний.

Факты о нас....

–Команда профессионалов, работающая в бизнесе более 7 лет

–ТОП–2 web–студия России по версии Joomla.ru

–Действующие партнеры Сбербанка (проводим обучающие курсы для предпринимателей)

–Более 300 успешно запущенных проектов, от стартапов до миллиоников

–Мы создали лучший компонент интернет-магазина в мире, на рынке Joomla - Ksenmart (www.ksenmart.ru)

Постоянно проводим курсы, тренинги, семинары и интенсивы для бизнеса, маркетологов, менеджеров и просто людей, которым это интересно.

Команда "Зелёных слонов" разработала комплексный набор решений для создания онлайн бизнеса и получила признание в кругах веб-разработчиков.

Звоните!

Веб-программирование
нет отзывов
$37/час
от $37от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$35/час
от $200от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$35/час
от $633от 7 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$8/час
от $145от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$35/час
от $738от 7 дней
нет рейтинга