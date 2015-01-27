Мы занимаем первое место по качеству создаваемых интернет-магазинов на Joomla в России. Входим в ТОП 2 Jooma студий России по версии joomla.ru.

Мы команда радушных и хороших профессионалов: делаем сайты, рисуем персонажей и логотипы, помогаем развить бизнес, создаем эффективные рекламные компании и просто согреваем теплом дружеского общения.

Мы не прибегаем к стандартным и всем надоевшим шаблонным решениям, если только это не основа ваших желаний.

Факты о нас....

–Команда профессионалов, работающая в бизнесе более 7 лет

–ТОП–2 web–студия России по версии Joomla.ru

–Действующие партнеры Сбербанка (проводим обучающие курсы для предпринимателей)

–Более 300 успешно запущенных проектов, от стартапов до миллиоников

–Мы создали лучший компонент интернет-магазина в мире, на рынке Joomla - Ksenmart (www.ksenmart.ru)

Постоянно проводим курсы, тренинги, семинары и интенсивы для бизнеса, маркетологов, менеджеров и просто людей, которым это интересно.

Команда "Зелёных слонов" разработала комплексный набор решений для создания онлайн бизнеса и получила признание в кругах веб-разработчиков.

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