Мы команда радушных и хороших профессионалов: делаем сайты, рисуем персонажей и логотипы, помогаем развить бизнес, создаем эффективные рекламные компании и просто согреваем теплом дружеского общения.
Мы не прибегаем к стандартным и всем надоевшим шаблонным решениям, если только это не основа ваших желаний.
Факты о нас....
–Команда профессионалов, работающая в бизнесе более 7 лет
–ТОП–2 web–студия России по версии Joomla.ru
–Действующие партнеры Сбербанка (проводим обучающие курсы для предпринимателей)
–Более 300 успешно запущенных проектов, от стартапов до миллиоников
–Мы создали лучший компонент интернет-магазина в мире, на рынке Joomla - Ksenmart (www.ksenmart.ru)
Постоянно проводим курсы, тренинги, семинары и интенсивы для бизнеса, маркетологов, менеджеров и просто людей, которым это интересно.
Команда "Зелёных слонов" разработала комплексный набор решений для создания онлайн бизнеса и получила признание в кругах веб-разработчиков.
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