иллюстрации, комиксы, пин-ап, поп-арт, персонажи, сувениры,

2010 - 2013 - индивидуальный предприниматель, художник-иллюстратор

Сотрудничество с компаниями:

Rehau - логотип, персонажи, иллюстрации

Агентство Новых Технологий - иллюстрации для сайта, вижуал для "Кантри Джем" в клубе А.Козлова

MERLION - телереклама, комиксы

RUCOM - разработка персонажа, иллюстрации, сувенирная продукция.

Занимаюсь живописью.

Выставки за 2012 год.:

Москва, Центральный Дом Кино

Lark-Gallery, Pacific Design Center, West Hollywood, CA

Very Venice Art and Design Gallery, CA

The Loft at Liz's, Los-Angeles, CA

"Art 4 All People", Malibu, CA

2006 - 2010 - реклама, иллюстрация.

Создание серии персонажей для рекламной компании СМП-Банка

Работа в компании Эндиби Групп

В мои обязанности входило рисование иллюстраций для этикеток, сторибордов, создание персонажей.

Занималась скульптурой, керамикой, работала в бронзе и камне.

2006 - вступила в МоСХ

2000 - 2005 - работа в книжной иллюстрации, преимущественно детской тематики в таких издательствах, как Росмэн, Эксмо, Стрекоза...

Изготовление мелкой пластики для сувенирной продукции (небольшие фигурки животных, которые впоследствии отливались в пластизоле)