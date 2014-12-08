2010 - 2013 - индивидуальный предприниматель, художник-иллюстратор
Сотрудничество с компаниями:
Rehau - логотип, персонажи, иллюстрации
Агентство Новых Технологий - иллюстрации для сайта, вижуал для "Кантри Джем" в клубе А.Козлова
MERLION - телереклама, комиксы
RUCOM - разработка персонажа, иллюстрации, сувенирная продукция.
Занимаюсь живописью.
Выставки за 2012 год.:
Москва, Центральный Дом Кино
Lark-Gallery, Pacific Design Center, West Hollywood, CA
Very Venice Art and Design Gallery, CA
The Loft at Liz's, Los-Angeles, CA
"Art 4 All People", Malibu, CA
2006 - 2010 - реклама, иллюстрация.
Создание серии персонажей для рекламной компании СМП-Банка
Работа в компании Эндиби Групп
В мои обязанности входило рисование иллюстраций для этикеток, сторибордов, создание персонажей.
Занималась скульптурой, керамикой, работала в бронзе и камне.
2006 - вступила в МоСХ
2000 - 2005 - работа в книжной иллюстрации, преимущественно детской тематики в таких издательствах, как Росмэн, Эксмо, Стрекоза...
Изготовление мелкой пластики для сувенирной продукции (небольшие фигурки животных, которые впоследствии отливались в пластизоле)