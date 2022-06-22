Добрый день. Меня зовут Лера. У меня имеется художественное образование, а также большой опыт работы (часть моих работ можно посмотреть здесь https://dribbble.com). Я работала на платформах Kwork и Upwork и самостоятельно находила заказчиков, составляла с ними ТЗ для дальнейшей работы.

Проектировала и создавала дизайн веб-сайтов, создавала UJM/CJM, прорабатывала сценарии поведения пользователей, подготавливала UI-китов для разработчиков.

Последнее место работы-российский специализированный портал. Выполняла различного рода задачи: создание рекламных банеров, создание корпоративных рассылок, а также коммерческих предложений (дизайн, написание текста, сопровождение проекта на этапе верстки), редизайн текущей версии сайта (отдельных страниц), введение новых функций на сайт, занималась адаптивом текущей версии сайта (перерисовка под планшет и мобильный телефон), создание интерактивных викторин для портала (от структуры до дизайна), создание анимации.

Опыт работы удаленно 3 года. Полное владение пакетом Adobe, Figma (компоненты, автолайауты, стили и др). Могу ответить на интересующие вопросы. Готова выполнить тестовое задание. Также согласна на стажировку.