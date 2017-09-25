- Дизайн сайтов, приложений (Photoshop, Sketch, Flinto, Principle, прототипирование).
- Детальное проектирование UX.
- Внедрение фирменного стиля компании.
- Генерирование идеи сайта, логики пользователя, usability сайта/приложения.
- Построение эффективных систем связи между пользователем/клиентом и продуктом/компанией, ориентируясь на современный UX/UI.
- Разработка дизайна (Photoshop, Sketch, анимация: Flinto, Principle, прототипирование: Mockups).
- Адаптация сайтов под мобильные.
- Подготовка графики к продакшену для платформ Android и iOS.
- Разработка web-баннеров, e-mail баннеров, промо-страниц.
- Руководство группой дизайнеров (до 3 человек, территориально распределенная команда).
- Взаимодействие с командой верстальщиков, подготовка дизайна под верстку (HTML, CSS).
- Адаптация фирменного стиля под задачу, сохранность преемственности визуальной айдентики.
- Типографика, композиция.
- Дизайн и подготовка к верстке полиграфической продукции.