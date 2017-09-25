UI, UX Designer

- Дизайн сайтов, приложений (Photoshop, Sketch, Flinto, Principle, прототипирование).

- Детальное проектирование UX.

- Внедрение фирменного стиля компании.

- Генерирование идеи сайта, логики пользователя, usability сайта/приложения.

- Построение эффективных систем связи между пользователем/клиентом и продуктом/компанией, ориентируясь на современный UX/UI.

- Разработка дизайна (Photoshop, Sketch, анимация: Flinto, Principle, прототипирование: Mockups).

- Адаптация сайтов под мобильные.

- Подготовка графики к продакшену для платформ Android и iOS.

- Разработка web-баннеров, e-mail баннеров, промо-страниц.

- Руководство группой дизайнеров (до 3 человек, территориально распределенная команда).

- Взаимодействие с командой верстальщиков, подготовка дизайна под верстку (HTML, CSS).

- Адаптация фирменного стиля под задачу, сохранность преемственности визуальной айдентики.

- Типографика, композиция.

- Дизайн и подготовка к верстке полиграфической продукции.