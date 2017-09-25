le_mka

Елена Фомина le_mka

 
27 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
UI, UX Designer

- Дизайн сайтов, приложений (Photoshop, Sketch, Flinto, Principle, прототипирование). 

- Детальное проектирование UX.

- Внедрение фирменного стиля компании.

- Генерирование идеи сайта, логики пользователя, usability сайта/приложения. 

- Построение эффективных систем связи между пользователем/клиентом и продуктом/компанией, ориентируясь на современный UX/UI.

- Разработка дизайна (Photoshop, Sketch, анимация: Flinto, Principle, прототипирование: Mockups).

- Адаптация сайтов под мобильные.

- Подготовка графики к продакшену для платформ Android и iOS. 

- Разработка web-баннеров, e-mail баннеров, промо-страниц.

- Руководство группой дизайнеров (до 3 человек, территориально распределенная команда).

- Взаимодействие с командой верстальщиков, подготовка дизайна под верстку (HTML, CSS). 

- Адаптация фирменного стиля под задачу, сохранность преемственности визуальной айдентики.

- Типографика, композиция.

- Дизайн и подготовка к верстке полиграфической продукции.

Дизайн сайтаAndroidHTMLCSSiOSPhotoshopSketch