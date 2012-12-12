Дизайнер

Обработаюфото любой степени сложности!

-Верну к жизни старое фото (реставрация)

- Колорирование однотонных старых фотографий (раскрашивание).

- Уберу пару лишних кг, второй подбородок, поправлю улыбку, причёску, открою глаза, и т.д.! Для меня нет ничего не возможного!

- Спасу неудачные свадебные или другие фотки!

- Улучшу качество и чёткость фотографий!

-Коллажи свадебных, детских и др. фотографий.

- Профессиональная техническая / художественная ретушь фотографий.

- Изготовление эксклюзивных поздравительных открыток, приглашений на различные мероприятия, бланков сертификатов, грамот, обложек на DVD-диски и пр.

- Цветовая коррекция любой сложности!

- Фотомонтаж, фотоколлаж и замена фона на фотографии.

- Изготовлю рекламный макет на баннер ,газету, сайт…..

- Разработка макета визитных карточек

Воплощу в фото любые ваши желания и предпочтения!