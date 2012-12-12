Обработаюфото любой степени сложности!
-Верну к жизни старое фото (реставрация)
- Колорирование однотонных старых фотографий (раскрашивание).
- Уберу пару лишних кг, второй подбородок, поправлю улыбку, причёску, открою глаза, и т.д.! Для меня нет ничего не возможного!
- Спасу неудачные свадебные или другие фотки!
- Улучшу качество и чёткость фотографий!
-Коллажи свадебных, детских и др. фотографий.
- Профессиональная техническая / художественная ретушь фотографий.
- Изготовление эксклюзивных поздравительных открыток, приглашений на различные мероприятия, бланков сертификатов, грамот, обложек на DVD-диски и пр.
- Цветовая коррекция любой сложности!
- Фотомонтаж, фотоколлаж и замена фона на фотографии.
- Изготовлю рекламный макет на баннер ,газету, сайт…..
- Разработка макета визитных карточек
Воплощу в фото любые ваши желания и предпочтения!