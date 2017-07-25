leadexperts

Елена Колесова leadexperts

 
47 летРоссия/Тула
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн лендинг-пейдж

    $40

    [b]Задача[/b] Дизайн лендинг-пейдж. Тема - ретриты на Бали, женские практики, авторская программа. Срок исполнения – 3-5 дней с момента утверждения исполнителя. Стоимость 2500р Подробности обсудим с ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг-пейдж

    $35

    [b]Задача[/b] Сверстать лендинг-пейдж. Срок исполнения – 3 дня с момент поступления заказа в работу. Стоимость – 2000 р. Подробности обсудим с выбранными кандидатами. ...

    HTML-верстка41 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $35

    Сверстать лендинг-пейдж. Срок исполнения – 7 дней с момент поступления заказа в работу. Стоимость – 2000 р. Требования – кроссбраузерно, включая адаптивную верстку, скорость загрузки не менее 70 по сервису [url=http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] При отклике ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    $40

    Дизайн лендинг-пейдж Центра психологической помощи Срок исполнения – неделя с момента утверждения исполнителя. Стоимость 2500р Подробности обсудим с выбранными кандидатами. Макет страницы предоставлю исполнителю. При отклике на проект прошу приводить примеры работ аналогичной ...

    Дизайн лендингаДизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад