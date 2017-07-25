leadexperts

Сверстать лендинг-пейдж. Срок исполнения – 7 дней с момент поступления заказа в работу. Стоимость – 2000 р. Требования – кроссбраузерно, включая адаптивную верстку, скорость загрузки не менее 70 по сервису [url=http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] При отклике ...