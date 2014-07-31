leadmanager001

Оксана Михайлова leadmanager001

 
43 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
adstyle
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Создать дизайн лендинга
Работать с Оксаной одно удовольствие. Четкое задание, молниеносная оплата, оперативные ответы. Рекомендую!
ttjanka
Тетяна 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта
Сотрудничеством с Оксаной довольна! было приятно с ней работать, РЕКОМЕНДУЮ!
Отлично поработали,все мои пожелания были учтены. Спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
key1980
Сергей 
43 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Верстка одностраничного сайта
Спасибо Вам за заказ, оплатили и с бонусом, был очень приятно удивлен.!
Сергей, спасибо за работу. Сделал даже раньше, не надо было ни подгонять, ни искать. Очень приятно работать с профессиональным и ответственным специалистом. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
9 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта
Работа прошла хорошо, накладок в процессе ее не возникало. Четкая постановка задачи. Рекомендую всем!))
Сделал хорошо, мои пожелания учитывал, рекомендую, как вполне грамотного специалиста и адекватного человека.
Ответный отзыв