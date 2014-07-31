leadmanager001

Сделать верстку лендинга Все формы должны работать Кроссбраузность Адаптивность Срок 1 день Бюджет 800 рублей
- $20HTML-верстка16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Создать простой дизайн одностраничного сайта есть подробное ТЗ сроки 1 день работа по безопасной сделке Бюджет 1200 рублейЗакрыт9 лет назад
- $15
Немного переделали дизайн, надо внести изменения. Иногда пропадает форма отправки данных, надо проверить и исправить. Бюджет 15 долларов. Срок 1 день.HTML-верстка13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Редизайн лендинга. Нужно поменять несколько картинок и сделать так, чтобы текст хорошо читался. Бюджет 20 долларов. Срок 1 день.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Сделать верстку одностраничного сайта. Бюджет 40 долларов. Срок 2 дня. Кроссбраузность. Адаптивность. Надо будет вставить код Метрики и CRM системы. Формы отправки должны работать.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $70
Ищу исполнителя для дизайна одностраничного сайта. Бюджет 70 долларов. У исполнителя должны быть в портфолио примеры сделанных лендингов.Завершен9 лет назад
- $50
Сделать верстку одностраничного сайта. Бюджет 40 долларов. Срок 2 дня. Кроссбраузность. Адаптивность. Надо будет вставить код Метрики и CRM системы. Формы отправки должны работать.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $70
Ищу исполнителя для дизайна одностраничного сайта. Бюджет 70 долларов. У исполнителя должны быть в портфолио примеры сделанных лендингов.Завершен9 лет назад