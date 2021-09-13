Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Instagram, Google Ads, Apple Search Ads, MyTarget, ВК, ОК

Рад приветствовать вас, меня зовут Кирилл, я являюсь специалистом по продвижению продуктов в социальных и рекламных сетях.

Имею опыт работы 10 лет в сфере медиапланирования и размещения рекламы, из них 4 года занимаюсь привлечением трафика в цифровых каналах и соцсетях.

В зависимости от целей и задач вашего бизнеса предлагаю следующие услуги:

- Оценка и рекомендации по текущей медиа-стратегии вашего бренда

- Подготовка стратегии продвижения, которая позволит достигнуть вам желаемого результата

- Изучение профиля целевой аудитории, ее особенностей и потребностей, рекомендации по подходящим площадкам и форматам для коммуникации с ней

- Рекомендации по креативным материалам, также могу изготовить креативные материалы для размещения

- Настройка и ведение рекламных кампаний, проведение тестов для оптимизации результатов, последующее масштабирование

- Ремаркетинг, повторное привлечение "теплой" аудитории, для дополнительной коммуникации и увеличения среднего чека

Моя экспертиза не ограничивается перечисленными пунктами, готов решать нестандартные маркетинговые задачи в зависимости от ваших потребностей.

Буду пообщаться, обсудить ваши задачи и предложить их решение!