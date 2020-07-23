Добрый день! Меня зовут Алиса и я являюсь специалистом по smm в Инстаграм. Я прошла обучение на курсе по smm и в данный момент нахожусь в поиске клиентов для сотрудничества.
У меня есть успешный опыт в коммерческих нашах и инфобизнесе, в сфере фотографии, косметологии и кофе.
Что включает в себя моя работа:
- Полный разбор профиля
- Составление стратегии ( цели, анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, каналы продвижения и т. д. )
- Разработка контент-плана на ленту и истории
- Поиск блогеров для сотрудничества
- Создание инфопродуктов (чек-листы, гайды) для вашего бизнеса
- Дальнейшая консультация по ведению аккаунта
В данный момент нахожусь в поиске клиентов, поэтому если Вы заинтересованы в продвижении своих услуг и привлечении живой аудитории и клиентов - буду рада сотрудничеству