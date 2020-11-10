SMM-специалист, таргетоло

Здравствуйте! Меня зовут Алиса - специалист по SMM. Прошла обучение на узко-специализированном курсе по smm и в данный момент нахожусь в поиске клиентов для сотрудничества.  Контент-менеджмент, таргет, упаковка профиля, разбор шапки и актуальных, оформление чек-листов и гайдовУ меня есть успешный опыт в коммерческий нишах и инфобизнесе, в сфере фотограйии, косметологии и кофе.Нахожусь в поиске клиентов, поэтому если Вы заинтересованы в продвижении своих услуг и привлечении клиентов, буду рада сотрудничеству!