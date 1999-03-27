leandr1999

Резюме

Капцов Любомир Геннадьевич

Дата рождения: 27.03.1999

Телефон: +380 097 094-61-19

E-Mail: [email protected]

Цель: Ищу возможность для моего профессионального роста как специалиста , в разрезе интересов роста и развития компании.

Образование:

• Прошел обучение в "Младшей компьютерной академии ШАГ" (2011 - 2014).

• Закончил 9 классов (2005 - 2014).

• На данный момент обучаюсь в "ОТГНП ОНАХТ" (2014 - наст.время).

• "Старшей компьютерной академии ШАГ" (2014 - наст. время).

Дополнительное образование:

• Прошел интернациональные курсы "CISCO" по направлению"Системное Администрирование и сетевое оборудование":

• Проектирование сетей.

• Создание и настройка сетей .

• Настройка сетевого оборудования.

• Администрирование сетей.

• Настройка безопасности сети.

• Создание FTP, HTTP, HTTPS серверов на базе ОС Windows и Linux.

• Создание и настройка терминального сервера на базе ОС Windows.

• Администрирование терминального сервера на базе ОС Windows.

• Диагностика/исправления неполадок в программном обеспечении.

• Диагностика/исправления неполадок в аппаратные обеспечении.

• Прошел интернатуру в "Белый Парус" по направлению"Системное Администрирование и сетевое оборудование":

• Настройка сетевого оборудования.

• Администрирование сетей.

• Настройка безопасности сети.

• Администрирование терминального сервера на базе ОС Windows.

• Диагностика/исправления неполадок в программном обеспечении.

• Диагностика/исправления неполадок в аппаратные обеспечении.

• Резервное копирование и восстановление баз 1C.

• Настройка VDS серверов на базе Linux под разные нужды, в том числе ивеб серверы.

• Настройка веб хостинга.

• Работа с доменами.

Знание языков:

• Украинский - родной

• Русский - свободно

• Английский - Upper Intermediate

Знание языков программирования:

• HTML, PHP (Написал 2 сайта, выполнял экзаменационные работы под заказ,перенос макета в html, написал PHP скрипты для работы с API и автоматизации

действий).

• MySQL (Создание БД, подключение БД к сайтам, скриптам, предпочитаюphpmyadmin).

• JS (Модификация серверов и клиентов Node.js + Socket.io, написание скрипта конвертера, скрипт фильтра каталога, скрипты для автоматизации действий

на сайте, оптимизация js).

• CSS (Написание стилей для сайтов, переработка дизайна, перенос макета в css, оптимизация css).

• Процедурные программирование на базе языка C (Написал консольный файловый менеджер, написал две консольные игры).

Опыт работы:

• Написал 2 сайта:

• Интернет Каталог одежды ( http://www.replay.net.ua ).

• Интернет Каталог недвижимости (фирма закрылась).

• Большой опыт в написании скриптов для автоматизации действий на PHP (cron).

• Скрипты по анализу цен, покупке, продаже, обмену внутри игровых вещей с целью выгоды в Steam и спец. сайтах(например: http://csgo.tm, https://opskins.com, http://csgolounge.com).

• Скрипты-аналитики на матчи по кибер-спорту на сайте http://csgolounge.com .

• Скрипты для автоматизации действий в соц. сетях VK и Twitter через API(например: удаление из друзей удаленных и замороженных страниц, создание постов на стене с случайными фактами,подбор фильмов и сериалов по критерием, авто статусы и схожие скрипты).

• Скрипты для авторизации действий в браузере на JS.

• Боты-игроки для сайтов рулеток (играют по нескольким методика: Мартингейл, Даламбер и числа Фибоначчи).

• Автоматическое распознание капчи на сайтах https://rucaptcha.com и с помощью сервиса https://anti-captcha.com (Раньше стоимость распознанной капчи на 1-м сайте была больше чем стоимость распознания этой же капчи на 2-м).

Использовался локальный сервер на Node.js .

• Модификация Node.JS скриптов.

• Модификация серверной и клиентской части рулеток с целью расширения функционала, фикс багов, оптимизация кода с целью снижения нагрузки на сервер.

• Процедурное программировании на базе языка C.

• Консольный файловый менеджер написанный для экзаменационной работы в"ШАГ".

• Консольная игра "Морской Бой" написанная для экзаменационной работы в "ШАГ".

• Консольная игра "Змейка" написанная для экзаменационной работы в "ШАГ".

• Работал в команде Front-End разработчиком в частной фирме.

• Переносил макеты сайтов в HTML и CSS

Специальные навыки: работа с AdobePhotoshop и Adobe Illustator.

Персональные качества :

• Инициативность.

• Стремление к повышению профессионального уровня.

• Работаю творчески.

• Не конфликтность.

• Терпение.

Хобби:

• Езда на велосипеде.

• Горные лыжи.

• Дайвинг.