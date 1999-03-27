leandr1999

Капцов Любомир Геннадьевич
Дата рождения: 27.03.1999
Телефон: +380 097 094-61-19
E-Mail: [email protected]
Цель: Ищу возможность для моего профессионального роста как специалиста , в разрезе интересов роста и развития компании.
Образование:
• Прошел обучение в "Младшей компьютерной академии ШАГ" (2011 - 2014).
• Закончил 9 классов (2005 - 2014).
• На данный момент обучаюсь в "ОТГНП ОНАХТ" (2014 - наст.время).
• "Старшей компьютерной академии ШАГ" (2014 - наст. время).
Дополнительное образование:
• Прошел интернациональные курсы "CISCO" по направлению"Системное Администрирование и сетевое оборудование":
• Проектирование сетей.
• Создание и настройка сетей .
• Настройка сетевого оборудования.
• Администрирование сетей.
• Настройка безопасности сети.
• Создание FTP, HTTP, HTTPS серверов на базе ОС Windows и Linux.
• Создание и настройка терминального сервера на базе ОС Windows.
• Администрирование терминального сервера на базе ОС Windows.
• Диагностика/исправления неполадок в программном обеспечении.
• Диагностика/исправления неполадок в аппаратные обеспечении.
• Прошел интернатуру в "Белый Парус" по направлению"Системное Администрирование и сетевое оборудование":
• Настройка сетевого оборудования.
• Администрирование сетей.
• Настройка безопасности сети.
• Администрирование терминального сервера на базе ОС Windows.
• Диагностика/исправления неполадок в программном обеспечении.
• Диагностика/исправления неполадок в аппаратные обеспечении.
• Резервное копирование и восстановление баз 1C.
• Настройка VDS серверов на базе Linux под разные нужды, в том числе ивеб серверы.
• Настройка веб хостинга.
• Работа с доменами.
Знание языков:
• Украинский - родной
• Русский - свободно
• Английский - Upper Intermediate
Знание языков программирования:
• HTML, PHP (Написал 2 сайта, выполнял экзаменационные работы под заказ,перенос макета в html, написал PHP скрипты для работы с API и автоматизации
действий).
• MySQL (Создание БД, подключение БД к сайтам, скриптам, предпочитаюphpmyadmin).
• JS (Модификация серверов и клиентов Node.js + Socket.io, написание скрипта конвертера, скрипт фильтра каталога, скрипты для автоматизации действий
на сайте, оптимизация js).
• CSS (Написание стилей для сайтов, переработка дизайна, перенос макета в css, оптимизация css).
• Процедурные программирование на базе языка C (Написал консольный файловый менеджер, написал две консольные игры).
Опыт работы:
• Написал 2 сайта:
• Интернет Каталог одежды ( http://www.replay.net.ua ).
• Интернет Каталог недвижимости (фирма закрылась).
• Большой опыт в написании скриптов для автоматизации действий на PHP (cron).
• Скрипты по анализу цен, покупке, продаже, обмену внутри игровых вещей с целью выгоды в Steam и спец. сайтах(например: http://csgo.tm, https://opskins.com, http://csgolounge.com).
• Скрипты-аналитики на матчи по кибер-спорту на сайте http://csgolounge.com .
• Скрипты для автоматизации действий в соц. сетях VK и Twitter через API(например: удаление из друзей удаленных и замороженных страниц, создание постов на стене с случайными фактами,подбор фильмов и сериалов по критерием, авто статусы и схожие скрипты).
• Скрипты для авторизации действий в браузере на JS.
• Боты-игроки для сайтов рулеток (играют по нескольким методика: Мартингейл, Даламбер и числа Фибоначчи).
• Автоматическое распознание капчи на сайтах https://rucaptcha.com и с помощью сервиса https://anti-captcha.com (Раньше стоимость распознанной капчи на 1-м сайте была больше чем стоимость распознания этой же капчи на 2-м).
Использовался локальный сервер на Node.js .
• Модификация Node.JS скриптов.
• Модификация серверной и клиентской части рулеток с целью расширения функционала, фикс багов, оптимизация кода с целью снижения нагрузки на сервер.
• Процедурное программировании на базе языка C.
• Консольный файловый менеджер написанный для экзаменационной работы в"ШАГ".
• Консольная игра "Морской Бой" написанная для экзаменационной работы в "ШАГ".
• Консольная игра "Змейка" написанная для экзаменационной работы в "ШАГ".
• Работал в команде Front-End разработчиком в частной фирме.
• Переносил макеты сайтов в HTML и CSS
Специальные навыки: работа с AdobePhotoshop и Adobe Illustator.
Персональные качества :
• Инициативность.
• Стремление к повышению профессионального уровня.
• Работаю творчески.
• Не конфликтность.
• Терпение.
Хобби:
• Езда на велосипеде.
• Горные лыжи.
• Дайвинг.