leandr1999

Любомир Капцов leandr1999

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Резюме

Капцов Любомир Геннадьевич

Дата рождения: 27.03.1999

Телефон: +380 097 094-61-19

E-Mail: [email protected]

 

Цель: Ищу возможность для моего профессионального роста как специалиста  , в разрезе интересов роста и развития компании.

Образование:

•        Прошел обучение в "Младшей компьютерной академии ШАГ" (2011 - 2014).

•        Закончил 9 классов (2005 - 2014).

•        На данный момент обучаюсь в "ОТГНП ОНАХТ" (2014 - наст.время).

•        "Старшей компьютерной академии ШАГ" (2014 - наст. время).

 

 

Дополнительное образование: 

•        Прошел интернациональные курсы "CISCO" по направлению"Системное Администрирование и сетевое оборудование":

•        Проектирование сетей.

•        Создание и настройка сетей .

•        Настройка сетевого оборудования.

•        Администрирование сетей.

•        Настройка безопасности сети.

•        Создание FTP, HTTP, HTTPS серверов на базе ОС Windows и Linux.

•        Создание и настройка терминального сервера на базе ОС Windows.

•        Администрирование терминального сервера на базе ОС Windows.

•        Диагностика/исправления неполадок в программном обеспечении.

•        Диагностика/исправления неполадок в аппаратные обеспечении.

 

•        Прошел интернатуру в "Белый Парус" по направлению"Системное Администрирование и сетевое оборудование":

•        Настройка сетевого оборудования.

•        Администрирование сетей.

•        Настройка безопасности сети.

•        Администрирование терминального сервера на базе ОС Windows.

•        Диагностика/исправления неполадок в программном обеспечении.

•        Диагностика/исправления неполадок в аппаратные обеспечении.

•        Резервное копирование и восстановление баз 1C.

•        Настройка VDS серверов на базе Linux под разные нужды, в том числе ивеб серверы.

•        Настройка веб хостинга.

•        Работа с доменами.

 

 

Знание языков:

•        Украинский - родной

•        Русский - свободно

•        Английский - Upper Intermediate

 

 

Знание языков программирования:

•        HTML, PHP (Написал 2 сайта, выполнял экзаменационные работы под заказ,перенос макета в html, написал PHP скрипты для работы с API и автоматизации

действий).

•        MySQL (Создание БД, подключение БД к сайтам, скриптам, предпочитаюphpmyadmin).

•        JS (Модификация серверов и клиентов Node.js + Socket.io, написание скрипта конвертера, скрипт фильтра каталога, скрипты для автоматизации действий

на сайте, оптимизация js).

•        CSS (Написание стилей для сайтов, переработка дизайна, перенос макета в css, оптимизация css).

•        Процедурные программирование на базе языка C (Написал консольный файловый менеджер, написал две консольные игры).

 

Опыт работы:

•        Написал 2 сайта:

•        Интернет Каталог одежды ( http://www.replay.net.ua ).

•        Интернет Каталог недвижимости (фирма закрылась).

 

•        Большой опыт в написании скриптов для автоматизации действий на PHP (cron).

•        Скрипты по анализу цен, покупке, продаже, обмену внутри игровых вещей с целью выгоды  в Steam и спец. сайтах(например: http://csgo.tm, https://opskins.com, http://csgolounge.com).

•        Скрипты-аналитики на матчи по кибер-спорту на сайте http://csgolounge.com .

•        Скрипты для автоматизации действий в соц. сетях VK и Twitter через API(например: удаление из друзей удаленных и замороженных страниц, создание постов на стене с случайными фактами,подбор фильмов и сериалов по критерием, авто статусы и схожие скрипты).

 

•        Скрипты для авторизации действий в браузере на JS.

•        Боты-игроки для сайтов рулеток (играют по нескольким методика: Мартингейл,  Даламбер и числа Фибоначчи).

•        Автоматическое распознание капчи на сайтах https://rucaptcha.com и с помощью сервиса https://anti-captcha.com  (Раньше стоимость распознанной  капчи на 1-м сайте была больше чем стоимость распознания этой же капчи на 2-м).

Использовался локальный сервер на Node.js .

 

•        Модификация Node.JS скриптов.

•        Модификация серверной и клиентской части рулеток с целью расширения функционала, фикс багов, оптимизация кода с целью снижения нагрузки на сервер.

 

•        Процедурное программировании на базе языка C.

•        Консольный файловый менеджер написанный для экзаменационной работы в"ШАГ".

•        Консольная игра "Морской Бой" написанная для экзаменационной работы в "ШАГ".

•        Консольная игра "Змейка" написанная для экзаменационной работы в "ШАГ".

 

•        Работал в команде Front-End разработчиком в частной фирме.

•        Переносил макеты сайтов в HTML и CSS

 

Специальные навыки: работа с AdobePhotoshop и Adobe Illustator.

Персональные качества :

•        Инициативность.

•        Стремление к повышению профессионального уровня.

•        Работаю творчески.

•        Не конфликтность.

•        Терпение.

 

Хобби:

•        Езда на велосипеде.

•        Горные лыжи.

•        Дайвинг.

 

 