lebedeva_tl

Разработка дизайна и создание сайтов

Опыт работы:

с ноября 2018 года по март 2019 года в Интернет-агентстве "Интеро" на должности SEO-специалиста.

с апреля 2019 года по нынешнее время в дизайн студии "ModernView" на должности SMM-специалист + работы по сайту компании.

с апреля 2019 по нынешнее время так же ведутся работы по продвижению аккаунтов в Instagram для компаний разной тематики (учебный центр, ионизированная вода, кабинет косметолога, кофейня, travel блогер, дизайн студия).

Настройка контекстной рекламы для поднятия позиций сайта в ТОП Яндекса ( на 1-2 страницу)

Настройка таргетированной рекламы для увеличения охвата, узнаваемости бренда, увеличения конверсии.

Создание уникального контента для социальных сетей и сайта компании.

Образование

Средне-специальное образование - ОГУ (нынешний МГИМО) факультет "Экономика и бухгалтерский учет"

Высшее образование - МХПИ факультет "Дизайн среды"

Повышение квалификации

Курсы МГТУ им. Баумана "Продвижение и поисковая оптимизация сайтов (SEO)"

Курсы МГТУ им. Баумана "Яндекс.Директ — эффективная контекстная реклама"

Курсы ГЦДПО "Adobe Photoshop"

Курсы ГЦДПО "Адаптивная верстка Bootstrap"

Курсы ГЦДПО "Основы программирования"

Курсы ГЦДПО "Программирование web-сайтов"

Курсы WoodStudio Коммерческий фотограф"

Профессиональные навыки

Уверенный пользователь ПК

Умение работать со всеми программами Microsoft (Office, Excel, PowerPoint).

Знание графических редакторов (Photoshop, Illustrator, CorelDraw, SketchUp, 3Dmax).

Умение работать с видео редакторами (Proshow producer, Premiere pro).

Создание сайтов с 0 (шаблоны, движки, HTML).

Умение работать с различными CMS (WordPress, Joomla, ModX, Drupal, HTML + CSS)

Пользователь социальных сетей (Instagram, Vkontakte, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, Pinterest).

Навыки работы с Email рассылкой.

Умение писать продающиеся посты/статьи/отзывы, так же заточенные на SEO-продвижение.

Работа с семантическим ядром для сайта (WordStat, KeyCollector)

Навыки работы с сервисами для создания никальных Stories для Instagram компании.

Дополнительные навыки и умения

Водительское удостоверение категории В

Организация, подготовка и реализация фотосессий для уникального контента

Навыки предметной и интерьерной съемки

Владение иностранными языками

Английский язык уровеь - Threshold or intermediate (В1)

Личные качества

Коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, умею работать в команде, креативность, умение работать в режиме многозадачности, соблюдение сроков, творческий подход к решению задач.

заинтересована в профессиональном и карьерном развитии, приложу для этого все усилия (готова к обучению и

осваиванию новых для себя направлений).

Работа по SMM

1) Работа с профилями конкурентов и выявление уникального формата для ведения компании

2) Создание контент плана на неделю/месяц/год

3) Написание уникальных постов для социальных сетей и наполнения сайта

4) Настройка таргетированной и контекстной рекламы, для соц.сетей и сайта

Опыт работы с ведением профилей Instagram,Вконтакте, Facebook, Pinterest, ЯндексДзен и порталы прессрелизники

Благодаря опыту в разных сферах деятельности, я могу с уверенностью сказать какие продвижение и в какой сфере будет ведущим и принесет максимальных результат.

Занимаюсь и работаю в этой сфере для души, удовольствия и достижения отличных результатов!

В 2020 года создавала шаблоны для ведущих сервисов по созданию сайтов на конструкторах. Создано более 100 шаблонов