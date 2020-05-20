lebedeva_tl

Опыт работы:
с ноября 2018 года по март 2019 года в Интернет-агентстве "Интеро" на должности SEO-специалиста.
с апреля 2019 года по нынешнее время в дизайн студии "ModernView" на должности SMM-специалист + работы по сайту компании.
с апреля 2019 по нынешнее время так же ведутся работы по продвижению аккаунтов в Instagram для компаний разной тематики (учебный центр, ионизированная вода, кабинет косметолога, кофейня, travel блогер, дизайн студия).
Настройка контекстной рекламы для поднятия позиций сайта в ТОП Яндекса ( на 1-2 страницу)
Настройка таргетированной рекламы для увеличения охвата, узнаваемости бренда, увеличения конверсии.
Создание уникального контента для социальных сетей и сайта компании.
Образование
Средне-специальное образование - ОГУ (нынешний МГИМО) факультет "Экономика и бухгалтерский учет"
Высшее образование - МХПИ факультет "Дизайн среды"
Повышение квалификации
Курсы МГТУ им. Баумана "Продвижение и поисковая оптимизация сайтов (SEO)"
Курсы МГТУ им. Баумана "Яндекс.Директ — эффективная контекстная реклама"
Курсы ГЦДПО "Adobe Photoshop"
Курсы ГЦДПО "Адаптивная верстка Bootstrap"
Курсы ГЦДПО "Основы программирования"
Курсы ГЦДПО "Программирование web-сайтов"
Курсы WoodStudio Коммерческий фотограф"
Профессиональные навыки
Уверенный пользователь ПК
Умение работать со всеми программами Microsoft (Office, Excel, PowerPoint).
Знание графических редакторов (Photoshop, Illustrator, CorelDraw, SketchUp, 3Dmax).
Умение работать с видео редакторами (Proshow producer, Premiere pro).
Создание сайтов с 0 (шаблоны, движки, HTML).
Умение работать с различными CMS (WordPress, Joomla, ModX, Drupal, HTML + CSS)
Пользователь социальных сетей (Instagram, Vkontakte, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, Pinterest).
Навыки работы с Email рассылкой.
Умение писать продающиеся посты/статьи/отзывы, так же заточенные на SEO-продвижение.
Работа с семантическим ядром для сайта (WordStat, KeyCollector)
Навыки работы с сервисами для создания никальных Stories для Instagram компании.
Дополнительные навыки и умения
Водительское удостоверение категории В
Организация, подготовка и реализация фотосессий для уникального контента
Навыки предметной и интерьерной съемки
Владение иностранными языками
Английский язык уровеь - Threshold or intermediate (В1)
Личные качества
Коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, умею работать в команде, креативность, умение работать в режиме многозадачности, соблюдение сроков, творческий подход к решению задач.
заинтересована в профессиональном и карьерном развитии, приложу для этого все усилия (готова к обучению и
осваиванию новых для себя направлений).
Работа по SMM
1) Работа с профилями конкурентов и выявление уникального формата для ведения компании
2) Создание контент плана на неделю/месяц/год
3) Написание уникальных постов для социальных сетей и наполнения сайта
4) Настройка таргетированной и контекстной рекламы, для соц.сетей и сайта
Опыт работы с ведением профилей Instagram,Вконтакте, Facebook, Pinterest, ЯндексДзен и порталы прессрелизники
Благодаря опыту в разных сферах деятельности, я могу с уверенностью сказать какие продвижение и в какой сфере будет ведущим и принесет максимальных результат.
Занимаюсь и работаю в этой сфере для души, удовольствия и достижения отличных результатов!
В 2020 года создавала шаблоны для ведущих сервисов по созданию сайтов на конструкторах. Создано более 100 шаблонов