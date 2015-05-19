lebedevaleva1983

ОБРАЗОВАНИЕ[table]

Уровень образованиянеоконченное высшее

Название учебного заведения

ЕОИ

Специальность менеджер по рекламе

ОПЫТ РАБОТЫ

Название организации интернет магазин «Брилланта»

Период работы 2006-2009 ,

компания

"Мир объявлений" с 2008 по 2015

Должность менеджер по работе с клиентами ,помощник руководителя

Сфера деятельности торговля

Основные обязанности заключение договоров ,поиск клиентов , работа с готовыми клиентами .

Работа в глянцевых журналах, секретарь на домашнем телефоне,оператор колл-центра .Работа с досками и размещением объявлений в

интернете ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Владение ПК: программные продукты, степень владения.

Опытный пользователь, знание MS Office, работа с Интернетом.

Владение оргтехникой.

Факс, модем, сканер, копировальное оборудование, офисная АТС и т.д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Дата Рождения 07.09.1983

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