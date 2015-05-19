lebedevaleva1983

ОБРАЗОВАНИЕ[table]
Уровень образованиянеоконченное высшее
Название учебного заведения
ЕОИ
Специальность менеджер по рекламе
ОПЫТ РАБОТЫ
Название организации интернет магазин «Брилланта»
Период работы 2006-2009 ,
компания
"Мир объявлений" с 2008 по 2015
Должность менеджер по работе с клиентами ,помощник руководителя
Сфера деятельности торговля
Основные обязанности заключение договоров ,поиск клиентов , работа с готовыми клиентами .
Работа в глянцевых журналах, секретарь на домашнем телефоне,оператор колл-центра .Работа с досками и размещением объявлений в
интернете ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Владение ПК: программные продукты, степень владения.
Опытный пользователь, знание MS Office, работа с Интернетом.
Владение оргтехникой.
Факс, модем, сканер, копировальное оборудование, офисная АТС и т.д.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Дата Рождения 07.09.1983
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