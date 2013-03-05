lebrokholic

Разработчик веб-сайтов, мобильных приложений и сложных алгоритмов

Я являюсь продвинутым разработчиком веб-сайтов, мобильных приложений и сложных алгоритмов.

Навыки:

- HTML5, CSS3

- JavaScript, jQuery

- PHP

- MySQL, SQLite

- Адаптивная верстка

- Опыт с различными CMS

- Опыт в разработке для Android & iOS

- C/C++, C#, Delphi

- Unity3D (трехмерный движок для игр)

- 5-летний опыт разработки сложных алгоритмов (призер международных соревнований по спортивному программированию)

Качества:

- Упорство в саморазвитии

- Трудолюбие

- Качество и скорость работ

- Креативность

- Отсутствует боязнь сложных задач

- Трезвая оценка сроков и цен

- Отличное знание английского

Примеры веб-проектов:

- www.gamez.kz

- www.timazhum.com (в разработке, задача - максимальная интерактивность с активным применением HMTL5 и CSS3)

ВНИМАНИЕ! С легкостью и высокой скоростью могу сделать качественный 3D сайт (с применением плагина)