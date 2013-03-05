lebrokholic

Я являюсь продвинутым разработчиком веб-сайтов, мобильных приложений и сложных алгоритмов.
Навыки:
- HTML5, CSS3
- JavaScript, jQuery
- PHP
- MySQL, SQLite
- Адаптивная верстка
- Опыт с различными CMS
- Опыт в разработке для Android & iOS
- C/C++, C#, Delphi
- Unity3D (трехмерный движок для игр)
- 5-летний опыт разработки сложных алгоритмов (призер международных соревнований по спортивному программированию)
Качества:
- Упорство в саморазвитии
- Трудолюбие
- Качество и скорость работ
- Креативность
- Отсутствует боязнь сложных задач
- Трезвая оценка сроков и цен
- Отличное знание английского
Примеры веб-проектов:
- www.timazhum.com (в разработке, задача - максимальная интерактивность с активным применением HMTL5 и CSS3)
ВНИМАНИЕ! С легкостью и высокой скоростью могу сделать качественный 3D сайт (с применением плагина)