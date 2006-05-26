Очень хорошо знаю С++, ОПП, html, JavaScript, PHP,MySQL, также немного знаком с VB,Delphi.
Имеется проект которым я занимался чуть больше года 3-х мерный графический движок,
вот описание движка(может кому-то нужно):
-Графический API OpenGL (также я занаком с D3D).
-Bump Mapping на шейдерах GLSL.
-шейдерная вода с преломлением/отражением и волнами.
-загрузка моделей из 3DMAX`a (свой экспортёр в бинарный формат), также загрузка *.3ds.
-Динамические тени Stencil и ShadowMap.
-Динамические источники света точечные и направленные.
-свой GUI (графический интерфейс).
-Физический движок основаный на импульсах (не доделаный) и переписаный под
себя ODE полностью интегрированный в движок.
-Свои редакторы карт и источников света с сохранением данных в свой формат.
-своя система мамтериалов с редактором и сохранением в сой формат.
-Поддрержка большого количества форматов графических файлов.
также знаю 3DMAX и готов изучать то что я незнаю.