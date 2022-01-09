Вячеслав Родионов - PHP/Laravel Developer

PHP (Laravel/Yii/Yii2/Symphony)

JS (jQuery/Vue)/TS

CSS/LESS/SAS

MySQL, PostgresQL, Cassandra, MongoDB

Apache2/Nginx/RoadRunner

Linux (Debian/Ubuntu)

Docker/K8s/cerp

Git CI/CD

Mikrotik/Cisco

Работаю в IT-сфере 8 лет, начал работать еще в школе, в качестве системного администратора в службе доставки. Тогда же содержал свои игровые сервера (Minecraft, CSS) - как раз они привели меня в программирование. Вначале изучил администрирование *nix системы (Debian, Ubuntu), далее, для создания сайта Web-программирование (вначале были CMS типа DLE, WorldPress, WikiMedia, позже стал дорабатывать, а затем разрабатывать с нуля, тогда же изучил HTML, CSS и PHP, а позже и JS), а венцом стало создание собственных плагинов и модификаций на Java, а так же аналоге C.

Изучая программирование познал дзен в поиске ответов с помощью гугла - я осознал, что большинство проблем, с которыми я столкнулся, были решены уже не один раз, и любую информацию можно найти — от ошибок компилятора до реализации алгоритма коллапса волновой функции для процедурной генерации уровня в игре.

В 2018 году устроился преподавателем в школу программирования, где понял, что программирование — это в первую очередь творчество - каждую задачу можно решить массой разных решений. В моих обязанности входило обучение детей и подростков программировать — маленьких детей в блоковых языках программирования, детей постарше C# в Unity, JS, HTML.

Параллельно с этим разрабатывал CRM для работы заведения - антикафе, в работу которой входили такие задачи как: подсчет итоговой суммы за посещение гостем, добавление в счет дополнительных товаров, открытие и закрытие смен, сохранение доходов и расходов, финансовая аналитика etc.).

Погрузившись в создании CRM решил обратить внимание на крупных игроков - amoCRM, Bitrix24 и других. Начал работу с amoCRM устроившись Fullstack-разработчиком в одну из компании-интеграторов amoCRM. Через полгода работы рядовым сотрудником перешел на роль руководителя it-отдела. Проработав значительный срок в ней наши пути с компанией разошлись, но я остался в нише - в данный момент (январь 2022) исполняю роль руководителя it-отдела в другом интеграторе amoCRM.

В свободное время люблю изучать новое (от молекулярной биологии до истории древнего мира), читать, разрабатывать интересные решения (например, парсер доски объявлений с уведомления о публикации новых объявлений по заданным параметром в режиме реального времени и др), а так же люблю фотографировать, чай и котиков :)