ledianna22

I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best

Меня зовут Анна. Мне 30 лет и я учусь быть фрилансером))

Мое высшее образование инженер-технолог питания, менеджер ресторанно-гостиничного и туристического бизнеса.

А по призванию я танцор-хореограф. После окончания института побывала в странах Центральной Америки, Европы, Азии и Африки. Больше всего отличился Китай.

Владею английским, русским и украинским языками.

Перевод, написание, работа с текстом.

В свободное время пишу картины или читаю. В литературе я предпочитаю классиков.

Со своей двухлетней дочерью учу французский ( языков много не бывает). Шумному мегаполису предпочту отдых у моря... Плаванье, бег, йога - то, без чего не обходится ни один мой день!