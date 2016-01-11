Необходимо разработать favicon для сайта https://printtattoo.ru/ Favicon должен быть в цветах логотипа. Первая буква логотипа (P) или две заглавные буквы (PT).
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Нужно разработать дизайн двусторонней листовки-инструкции в фирменном стиле ф.А6. Тематика - переводные татуировки. Логотип, фото - предоставим. Срок - 5 дней. С вас цена и примеры подобных работ. ТЗ вышлем исполнителю.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно обработать (цветокоррекция, ретушь) 10-16 изображений. Цена 200-300 руб/шт.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо добавить описание к товарам (переводные тату), согласно ключевым словам. Всего примерно 143 товаров. Текст должен быть написан в одном стиле и формате; быть интересным и понятным для ЦА. Жду ссылок на ваши работы. Обязательно указывайте ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо перевести на английский язык примерно 30 товарных чеков.Переводы36 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо отрисовать в векторе (ai, cdr) 30 нарисованных изображений (примеры на фото).Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать дизайн коммерческого предложения в фирменном стиле (1-2 стр. формата А4, pdf). Компания занимается оптовой продажей переводных тату. Сайт www.hit.tattooДизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад