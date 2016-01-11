Необходимо добавить описание к товарам (переводные тату), согласно ключевым словам. Всего примерно 143 товаров. Текст должен быть написан в одном стиле и формате; быть интересным и понятным для ЦА. Жду ссылок на ваши работы. Обязательно указывайте ...