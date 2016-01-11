ledinad

Надежда Тигрова ledinad

 
41 годРоссия/Сочи
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
andgo
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Favicon для сайта printtattoo.ru
Надежда — замечательный заказчик! С удовольствием продолжу сотрудничество.
Красивая иконка, получили дополнительный размер в подарок. Спасибо!
Ответный отзыв
MarinaPA
Марина 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
месяц назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Дизайн листовки формата А6.
Хоть заказ был не на замечания, а на дизайн, сотрудничество именно по дизайну прошло продуктивно, общение адекватное, за дополнения была внесена доп. плата.
Все замечания были внесены оперативно.
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polinashustova
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
8 часов назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Обработка фото
Все хорошо, понятная задача, своевременная оплата. Рекомендую!
Понравилось, что Полина предлагает несколько вариантов и учитывает пожелания клиента.
Ответный отзыв
CREOLIT
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$13
10 баллов
8 лет назад
Отрисовка в векторе
Отличный заказчик. Рекомендую.
Получили профессиональную отрисовку растровых изображений в векторе. Дмитрий учел особенности нашего заказа, по собственной инициативе уточнил нюансы и внес нужные изменения в рисунки. Команда Hit.tattoo благодарит Дмитрия за отличную работу!
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Nemokor
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Дизайн КП (pdf)
Все прекрасно, рекомендую к сотрудничеству.
Задание выполнено оперативно. Все наши пожелания были учтены.
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