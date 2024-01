Welcome to my wonderful world!

1. Меня зовут Ольга. Я из Пермского края. В данныймомент нахожусь в поисках новых интересных заказов связанных (даже косвенно) с

моей профессией – журналист. Люблю писать, читать, верстать и создавать

полиграфию. Много времени провожу в интернете, где нахожу массу интересного,

необычного, а порой шокирующего. Люблю делать подборки из того что нашла. К

примеру, недавно закончила 1 часть одной из таких подборок – «Бьюти –

дебилизмы» (странные и шокирующие лайфхаки из мира красоты). Также пробовала

себя в ведении аккаунтов в «Вконтакте», а также, пока на безвозмездной основе,

помогаю разобраться с ведением своих аккаунтов – начинающим бизнесменам и

журналистам. Сейчас работаю в проекте газеты – журнала для верующих. Много

писала для сайтов, тематика абсолютно разная. Еще я жена и мама будущего

первоклассника, которого также учу «пользоваться» русским словом, и прививаю

любовь к фотографии. 1. Я писала и для газет и для сайтов, я занимаюсьверсткой газеты – журнала, могу сверстать, в принципе, любую полиграфию,

написать обо всем что угодно. Сфотографировать и даже нарисовать что-то не

архисложное в Photoshop и Corel Draw. На биржах фрилансеров язарегистрирована, но не веду там активную жизнь и не особо слежу за аккаунтами.

Скорее обо мне можно больше узнать по странице в «Вконтакте». Работать предпочитаю, ночью, так как я сова,однако исходя из того что я мама мне приходиться работать с 9 утра до 5 вечера.

И если проект срочный, важный, заказной и тд… могу работать и сутками. Не люблю работать по субботам, так как попятницам, обычно собираю дома гостей и устраиваю тематические вечера, а еще по субботам навещаю родственников. Но если проект срочный… и тд.. то могу работать и в выходные. В Сети я, пожалуй, круглые сутки. Люблю «Вконтакте», «инстаграмм» в последнеевремя захватил мое внимание. Бываю раза 4-5 в неделю на «Фейсбуке». Есть аккаунты практически во всех популярных соцсетях, но эти три – предпочтительнее для меня. А так я бываю на многих сайтах, на которые меня выведут мои запросы в поисковиках, я скорее ищу тематику и качество информации, а не определенный

сайт.