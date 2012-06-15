Умные сайты
Я делаю сайты, которые приносят вам доход:
• Индивидуальный дизайн - запоминается
• Качественная верстка - гарантирует доверие
• Удобная панель управления сайтом - экономит время и нервы
• Оперативная техническая поддержка - сайт работает и развивается вместе с вами
Детально обсуждаю каждый проект и предлагаю наиболее подходящие решения ваших задач, чтобы моя работа помогла вам достичь ваших целей.
Консультирую по продвижению сайта в поисковиках и социальных сетях, разрабатываю маркетинговую стратегию. Наполняю сайт контентом.
CMS - Drupal, Wordpress
Готов помочь благотворительным организациям.
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Портфолио
- Визитка Fashionate308 просмотров