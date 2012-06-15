Умные сайты

Я делаю сайты, которые приносят вам доход:

• Индивидуальный дизайн - запоминается

• Качественная верстка - гарантирует доверие

• Удобная панель управления сайтом - экономит время и нервы

• Оперативная техническая поддержка - сайт работает и развивается вместе с вами

Детально обсуждаю каждый проект и предлагаю наиболее подходящие решения ваших задач, чтобы моя работа помогла вам достичь ваших целей.

Консультирую по продвижению сайта в поисковиках и социальных сетях, разрабатываю маркетинговую стратегию. Наполняю сайт контентом.

CMS - Drupal, Wordpress

Готов помочь благотворительным организациям.