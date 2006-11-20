Здравствуйте.
Выполним все работы по созданию и размещению интернет- магазинов «под ключ!»
Есть в наличии готовые интернет – магазины.
Примеры смотрите тут:
http://www.tornado-script.com/index.php?categoryID=79&show_all=yes
Пример интернет – магазина:
http://www.tornado-script.com/tsamples/uctest/index.php
Возможность наших е-магазинов смотрите сдесь:
http://www.tornado-script.com/index.php?show_aux_page=4
Профессионально занимаемся веб дизайном веб программированием.
Основное направление:
интернет – магазины.
интернет – каталоги.
Наличие хорошего Интернета (xDsl).