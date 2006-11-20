Здравствуйте.

Выполним все работы по созданию и размещению интернет- магазинов «под ключ!»

Есть в наличии готовые интернет – магазины.

Примеры смотрите тут:

http://www.tornado-script.com/index.php?categoryID=79&show_all=yes

Пример интернет – магазина:

http://www.tornado-script.com/tsamples/uctest/index.php

Возможность наших е-магазинов смотрите сдесь:

http://www.tornado-script.com/index.php?show_aux_page=4

Профессионально занимаемся веб дизайном веб программированием.

Основное направление:

интернет – магазины.

интернет – каталоги.

Наличие хорошего Интернета (xDsl).