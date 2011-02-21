Рекламное агентство предлагает следующие услуги:
Advertising outsourcing
- Управление корпоративными рекламными бюджетами
- Планирование и проведение рекламных кампаний
- Аудит рекламной деятельности
PR
- PR-сопровождение предприятий
- Антикризисный PR
- Политический PR
Mass media
- Медиапланирование
- Размещение рекламы в печатных СМИ
- Размещение рекламы на радио и ТВ
- Размещение наружной рекламы
Internet
- Разработка (создание) сайтов
- Оптимизация, раскрутка и продвижение сайтов
- Размещение контекстной и медийной (баннерной) рекламы в Интернет
Education
- Бизнес-образовнаие
- Конференции
- Семинары
Branding
- Нейминг
- Логотип и фирменный стиль
- Разработка стратегии и продвижение бренда
Design
- Логотипы и фирменный стиль
- Дизайн полиграфии и наружной рекламы
- Дизайн выставочных стендов
Exposervice
- Организация участия на выставках «под ключ»
- Дизайн, проектирование и строительство эксклюзивных выставочных стендов
Events
- Презентации, конференции,
- Торжественные открытия
- Корпоративные мероприятия
- Профессиональные, городские и государственные праздники