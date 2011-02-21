legeartis

Антон legeartis

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Рекламное агентство предлагает следующие услуги:

Advertising outsourcing

- Управление корпоративными рекламными бюджетами

- Планирование и проведение рекламных кампаний

- Аудит рекламной деятельности

PR

- PR-сопровождение предприятий

- Антикризисный PR

- Политический PR

Mass media

- Медиапланирование

- Размещение рекламы в печатных СМИ

- Размещение рекламы на радио и ТВ

- Размещение наружной рекламы

Internet

- Разработка (создание) сайтов

- Оптимизация, раскрутка и продвижение сайтов

- Размещение контекстной и медийной (баннерной) рекламы в Интернет

Education

- Бизнес-образовнаие

- Конференции

- Семинары

Branding

- Нейминг

- Логотип и фирменный стиль

- Разработка стратегии и продвижение бренда

Design

- Логотипы и фирменный стиль

- Дизайн полиграфии и наружной рекламы

- Дизайн выставочных стендов

Exposervice

- Организация участия на выставках «под ключ»

- Дизайн, проектирование и строительство эксклюзивных выставочных стендов

Events

- Презентации, конференции,

- Торжественные открытия

- Корпоративные мероприятия

- Профессиональные, городские и государственные праздники