legendfree

Александра Казимирова legendfreelegendfree
28 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Одностраничные сайты "под ключ", прототипы, баннеры, презентации
Занимаюсь смысловой упаковкой бизнеса.
Смысловая упаковка бизнеса - это способ ПОНЯТНО и КАЧЕСТВЕННО донести до клиентов достоверную информацию о компании/личном бренде с помощью:
•продающих сайтов
•лендингов
•презентаций о компании
•маркетинг-китов и др.
Упакую Ваш бизнес по лояльной цене.
Мои кейсы: http://ems-eng.ru
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