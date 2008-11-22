В общем есть шаблон на сайте http://www.24finances.com сайт про финансы необходимо доработать его и исправить все ошибки, чтобы он хорошо отображался на всех браузерах
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Закрыт
15 лет назад
В общем есть шаблон на сайте http://www.24finances.com сайт про финансы необходимо доработать его и исправить все ошибки, чтобы он хорошо отображался на всех браузерах
НАобходимо найти специалиста который готов произвести продвижение сайта http://www.legent.ru в поисковой системе ГУГЛА
В общем хочу скрипт для сайта на движке DLE чтобы при нажатие на ссылку в новости например на скачать через depositfiles открывалось дополнительное окно с одной из нескольких предложенных ссылок
В общем хочу на сайте красивое меню... Да сам сайт http://www.legent.ru Хочу примерно чтобы было так в горизонтальном меню, после шапки сайта пять надписей Главная Мобилы Смартфон КПК Айфон после нажатия на одну ...