legent1

Алексей Савчук legent1

 
32 годаРоссия/Калининград
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать шаблон

    В общем есть шаблон на сайте http://www.24finances.com сайт про финансы необходимо доработать его и исправить все ошибки, чтобы он хорошо отображался на всех браузерах

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать скрипт для сайта

    В общем хочу скрипт для сайта на движке DLE чтобы при нажатие на ссылку в новости например на скачать через depositfiles открывалось дополнительное окно с одной из нескольких предложенных ссылок

    DLE
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Красивое меню для сайта

    В общем хочу на сайте красивое меню... Да сам сайт http://www.legent.ru Хочу примерно чтобы было так в горизонтальном меню, после шапки сайта пять надписей Главная Мобилы Смартфон КПК Айфон после нажатия на одну ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
unglued
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Красивое меню для сайта
Хорошо.
Спасибо...Все сделано просто супер....!!!Рекомендую всем....!!!
Ответный отзыв