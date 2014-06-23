Влад Громов legionpr_rulegionpr_ru
35 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Профессиональное продвижение в социальных сетях (Вконтакте, ютуб и другие).
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Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Свадебная бижутерия (Россия).100 просмотров
- Настоящий армянин.116 просмотров
- Творческая группа Hello (Москва)113 просмотров
- Пластическая хирургия (Москва).124 просмотра
- Свадебный салон (Севастополь)165 просмотров
- Знакомства (Ярославль, Иваново, Кострома).136 просмотров
- Тренинг - знакомства (Санкт-Петербург). Онлайн тре112 просмотров