Маркетолог та сео-спеціаліст

Привіт, мене звати Олександра, я фахівець з цифрового маркетингу з України. З прискіпливістю до всього, що стосується SEO та PPC, я допомагаю компаніям збільшити свою присутність в Інтернеті та залучити якісний трафік протягом останніх 10 років.

Моя подорож у світі цифрового маркетингу почалася з любові до створення ефективних онлайн-стратегій і досягнення вимірних результатів. Відтоді я відточила свої навички з оптимізації пошукових систем, реклами з оплатою за клік і контент-маркетингу, щоб допомогти компаніям повністю розкрити свій потенціал у цифровому середовищі.

Я твердо вірю в безперервне навчання та намагаюсь бути в курсі цифрового ландшафту, що постійно розвивається. Це спонукає мене постійно шукати нові тенденції, методи та інструменти, щоб гарантувати, що мої клієнти завжди будуть попереду.

Я мала задоволення працювати з різними клієнтами, від невеликих стартапів до середнього бізнесу, і досягла результатів для кожного з них. Мій підхід завжди адаптований до унікальних потреб і цілей кожного бізнесу, і кожна кампанія стратегічно спланована та виконана для досягнення максимального ефекту.

Окрім технічних навичок, я також вмію спілкуватися та співпрацювати. Вважаю, що відкрите спілкування та командна робота є важливими для успіху будь-якого проекту. Моєю візитівкою є доброзичливе та уважне ставлення до людей.

Приклади робот:

https://polair.com.ua/

https://yatagan.biz/