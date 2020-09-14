Начинающий дизайнер и конструктор лендинг сайтов на сервисе Tilda publishing.
Начинающий дизайнер и конструктор лендинг сайтов на сервисе Tilda publishing.
Прошел курсы SKILLBOX ("Веб дизайн с 0 до pro (PRO)", "Figma","Дизайнер сайтов на Tilda"), Михаил Тимочко (Строение сайтов на Тильда). GALo education ("Наука Дизайна 2.0")
Набираюсь опыта и пополняю портфолио.
Портфолио:
Лендинг: "Игровой проект Gta Up Money" http://landing.le.tilda.ws/gta_up_money
Лендинг: "Тур по Сказочному Бали" http://landing.le.tilda.ws/
Лендинг: "СтройДом" http://landing.le.tilda.ws/stroy_dom
Преимущества работы со мной:
- Открытый и легкий в общении
- Обладаю чувством стиля
- Ориентируюсь на желания клиента
- Своевременно реагирую на поправки
Условия сотрудничества:
1. Безопасная сделка
2. Предоплата 50%
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг:"СтройДом"45 просмотров
- Лендинг: "Тур по сказочному Бали"55 просмотров
- Лендинг: "Игровой проект Gta 5 Online"54 просмотра