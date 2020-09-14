Начинающий дизайнер и конструктор лендинг сайтов на сервисе Tilda publishing.

Начинающий дизайнер и конструктор лендинг сайтов на сервисе Tilda publishing.

Прошел курсы SKILLBOX ("Веб дизайн с 0 до pro (PRO)", "Figma","Дизайнер сайтов на Tilda"), Михаил Тимочко (Строение сайтов на Тильда). GALo education ("Наука Дизайна 2.0")

Набираюсь опыта и пополняю портфолио.

Портфолио:

Лендинг: "Игровой проект Gta Up Money" http://landing.le.tilda.ws/gta_up_money

Лендинг: "Тур по Сказочному Бали" http://landing.le.tilda.ws/

Лендинг: "СтройДом" http://landing.le.tilda.ws/stroy_dom

Преимущества работы со мной:

- Открытый и легкий в общении

- Обладаю чувством стиля

- Ориентируюсь на желания клиента

- Своевременно реагирую на поправки

Условия сотрудничества:

1. Безопасная сделка

2. Предоплата 50%