Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google Ads. Разработка турбо-сайта. Создание LP на Tilda.

Что входит в настройку рекламы:

- Аудит сайта

- Анализ конкурентов по-максимуму

- Сбор и группировка семантики (ключевые фразы минус слова)

- Увеличение кликабельности рекламных объявлений

( отображаемые и быстрые ссылки, создание UTM-меток)

- Заполнение виртуальной визитки

- Настройка веб-аналитики

( подключение счетчика, настройка Яндекс метрики)

- Настройка рекламной кампании

- Создание ретаргетинговой рекламной кампании для РСЯ

- Модерация объявлений

- Тестовый запуск

- Ведение и оптимизация рекламной кампании 10 дней.

- Тест текстов объявлений ( a/b тестирование) и статус "мало показов"

- Графические объявления

- Баннер на поиске

Цена зависит от ниши и ваших потребностей!

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