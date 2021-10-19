Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google Ads. Разработка турбо-сайта. Создание LP на Tilda.
Что входит в настройку рекламы:
- Аудит сайта
- Анализ конкурентов по-максимуму
- Сбор и группировка семантики (ключевые фразы минус слова)
- Увеличение кликабельности рекламных объявлений
( отображаемые и быстрые ссылки, создание UTM-меток)
- Заполнение виртуальной визитки
- Настройка веб-аналитики
( подключение счетчика, настройка Яндекс метрики)
- Настройка рекламной кампании
- Создание ретаргетинговой рекламной кампании для РСЯ
- Модерация объявлений
- Тестовый запуск
- Ведение и оптимизация рекламной кампании 10 дней.
- Тест текстов объявлений ( a/b тестирование) и статус "мало показов"
- Графические объявления
- Баннер на поиске
Цена зависит от ниши и ваших потребностей!
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