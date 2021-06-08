leila12

Лейла Шарафутдинова leila12

 
34 годаРоссия/Казань
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Уникальный Disign для Вашего проекта

Я рада приветствовать Вас на своей страничке этого сервиса! Услуги которые я предоставляю : 

|  Web-дизайн для бизнеса  |  Landing page  |  Сайты визитки  |  Баннеры |

Что я предлагаю:

  • Проектирование интерфейсов и прототипирование сайтов.
  • Создание адаптивного дизайна сайтов от идеи, до готового PSD макета с логичной структурой папок, и понятными именами слоев, полностью готового к дальнейшей верстке;
  • Создание логотипов для сайтов, дизайн которых разрабатывается мной;

    Целью своей работы я ставлю — качественная конечная работа.

    Способы связи:

     E-mail:  [email protected]

     Whats Аpp: 89179361820

     Skype : leilasharaph14

    Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!

Дизайн сайтаЛоготип для сайтаСайт-визитка
Портфолио