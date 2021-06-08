Уникальный Disign для Вашего проекта
Я рада приветствовать Вас на своей страничке этого сервиса! Услуги которые я предоставляю :
| Web-дизайн для бизнеса | Landing page | Сайты визитки | Баннеры |
Что я предлагаю:
- Проектирование интерфейсов и прототипирование сайтов.
- Создание адаптивного дизайна сайтов от идеи, до готового PSD макета с логичной структурой папок, и понятными именами слоев, полностью готового к дальнейшей верстке;
- Создание логотипов для сайтов, дизайн которых разрабатывается мной;
Целью своей работы я ставлю — качественная конечная работа.
Способы связи:
E-mail: [email protected]
Whats Аpp: 89179361820
Skype : leilasharaph14
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!
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Портфолио
- Дизайн для Travel-сайта104 просмотра
- Landing Page123 просмотра
- Landing Page114 просмотров
- Landing Page106 просмотров