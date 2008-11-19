Лейсан Загидуллина leisan-dezignerleisan-dezigner
Соискатель на должность: дизайнер ювелирных украшений (создание трехмерных макетов и визуализация)
Цели соискания новой работы: работа на постоянной основе, выполнение частных заказов
Предполагаемый уровень зарплаты: по договорённости.
Ф.И.О.: Загидуллина Лейсан Талгатовна
Дата рождения: 23/02/1985
Телефон: +7(950)3220929, (+743)555-35-92
E-mail: [email protected]
Семейное положение: замужем
Наличие детей: есть
Адрес: г. Казань (возможен переезд)
Образование: среднее специальное
Учебное заведение: Казанское художественное училище им. Н. И. Фешина.
Специальность: «Дизайн».
Год окончания: 2008.
Тема дипломного проекта: «Дизайн ювелирных украшений». Оценка ГАК – отлично.
Степень владения ПК - опытный пользователь: 3D-графика: 3DS MAX + визуализация с V-ray (создание трёхмерных ювелирных украшений, эксклюзивных гарнитуров), Arhicad;
2D-графика: Adobe Photoshop, CorelDRAW; веб-дизайн: Macromedia Dreamweaver .
Опыт работы в данной сфере: начинающий дизайнер
Знание языков: английский (базовый)
О себе: Занимаюсь моделированием и визуализацией трёхмерных ювелирных украшений, эксклюзивных гарнитуров. Самостоятельное изучаю ювелирное дело. Создаю дизайн сложных колье, серег колец в технике зернь и филигрань с помощью трёхмерной графики. Высокая реалистичность, использование материалов V-ray. Профессиональные качества: навыки работы с мелкой пластикой, чувство стиля, композиции, усердие, исполнительность, обучаемость, целеустремлённость. Имеется портфолио.
Дополнительные сведения: В свободное время занимаюсь поиском информации по своему профилю, новостей ювелирного искусства.