Соискатель на должность: дизайнер ювелирных украшений (создание трехмерных макетов и визуализация)

Цели соискания новой работы: работа на постоянной основе, выполнение частных заказов

Предполагаемый уровень зарплаты: по договорённости.

Ф.И.О.: Загидуллина Лейсан Талгатовна

Дата рождения: 23/02/1985

Телефон: +7(950)3220929, (+743)555-35-92

E-mail: [email protected]

Семейное положение: замужем

Наличие детей: есть

Адрес: г. Казань (возможен переезд)

Образование: среднее специальное

Учебное заведение: Казанское художественное училище им. Н. И. Фешина.

Специальность: «Дизайн».

Год окончания: 2008.

Тема дипломного проекта: «Дизайн ювелирных украшений». Оценка ГАК – отлично.

Степень владения ПК - опытный пользователь: 3D-графика: 3DS MAX + визуализация с V-ray (создание трёхмерных ювелирных украшений, эксклюзивных гарнитуров), Arhicad;

2D-графика: Adobe Photoshop, CorelDRAW; веб-дизайн: Macromedia Dreamweaver .

Опыт работы в данной сфере: начинающий дизайнер

Знание языков: английский (базовый)

О себе: Занимаюсь моделированием и визуализацией трёхмерных ювелирных украшений, эксклюзивных гарнитуров. Самостоятельное изучаю ювелирное дело. Создаю дизайн сложных колье, серег колец в технике зернь и филигрань с помощью трёхмерной графики. Высокая реалистичность, использование материалов V-ray. Профессиональные качества: навыки работы с мелкой пластикой, чувство стиля, композиции, усердие, исполнительность, обучаемость, целеустремлённость. Имеется портфолио.

Дополнительные сведения: В свободное время занимаюсь поиском информации по своему профилю, новостей ювелирного искусства.