lejla

Ольга Пушкарева lejla

 
47 летБеларусь/Минск
17 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дизайн, верстка, фотография, веб-дизайн

Опыт работы с 2000г.

Работаю дизайнером-верстальщиком (журнал AutoBild в Беларуси и "Мой компьютер") и веб-дизайнером.

Имею большой опыт в изготовлении макетов, логотопов, каталогов и другой

полиграфической продукции, долгое время работала фотографом и

дизайнером на фотостудии (обработка фото, фотокаллажи и тп.)

Так же выпустила ряд сайтов.

На данный момент работаю дизайнером-верстальщиком журналов "Auto Bild в Беларусии" и "Мой компьютер".

Навыки работы на компьютере:

пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ...); графические редакторы (Adobe Photoshop, Corel Draw, InDesign, Photo-paint, Image Ready; Flash MX); Browsers (Internet explorer, Mozilla, Opera);

пакеты для создания сайтов (Macromedia HomeSite, Macromedia Dreamweaver)

языки программирования PHP.

PHP
Портфолио
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $10
#333
Фотосъемка
нет отзывов
от $10
#957
Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
#960
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
#1062
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
#1229
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
#1295
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $15
#1325
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $15
#2223
Баннеры
нет отзывов
от $15
#2866
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $15
#2914
Обработка фотографий
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от $10
#3950
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
#5549
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