Опыт работы с 2000г.
Работаю дизайнером-верстальщиком (журнал AutoBild в Беларуси и "Мой компьютер") и веб-дизайнером.
Имею большой опыт в изготовлении макетов, логотопов, каталогов и другой
полиграфической продукции, долгое время работала фотографом и
дизайнером на фотостудии (обработка фото, фотокаллажи и тп.)
Так же выпустила ряд сайтов.
На данный момент работаю дизайнером-верстальщиком журналов "Auto Bild в Беларусии" и "Мой компьютер".
Навыки работы на компьютере:
пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ...); графические редакторы (Adobe Photoshop, Corel Draw, InDesign, Photo-paint, Image Ready; Flash MX); Browsers (Internet explorer, Mozilla, Opera);
пакеты для создания сайтов (Macromedia HomeSite, Macromedia Dreamweaver)
языки программирования PHP.
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