Дизайн, верстка, фотография, веб-дизайн

Опыт работы с 2000г.

Работаю дизайнером-верстальщиком (журнал AutoBild в Беларуси и "Мой компьютер") и веб-дизайнером.

Имею большой опыт в изготовлении макетов, логотопов, каталогов и другой

полиграфической продукции, долгое время работала фотографом и

дизайнером на фотостудии (обработка фото, фотокаллажи и тп.)

Так же выпустила ряд сайтов.

На данный момент работаю дизайнером-верстальщиком журналов "Auto Bild в Беларусии" и "Мой компьютер".

Навыки работы на компьютере:

пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ...); графические редакторы (Adobe Photoshop, Corel Draw, InDesign, Photo-paint, Image Ready; Flash MX); Browsers (Internet explorer, Mozilla, Opera);

пакеты для создания сайтов (Macromedia HomeSite, Macromedia Dreamweaver)

языки программирования PHP.