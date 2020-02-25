Юрист опыт 29 лет
Юрист в Санкт-Петербурге.
Юридическая консультация по правовым вопросам.
Обращаться в любое время. Работаю, в т.ч. и дистанционно.
Основные виды услуг:
- Юридические консультации;
- Составление договоров и консультация по ним.
Опыт работы 29 лет.
Составляю:
- актуальные исковые заявления, доверенности, в случаях, гдене требуется участие нотариуса,
- жалобы,
- претензии,
- возражения,
- письма,
- договоры.
Оказываю помощь в подготовке к судебному заседанию для самостоятельнойзащиты своих имущественных и неимущественных прав;
- споры при увольнении, сокращении;
- материальная ответственность работников,восстановление на работе.
Дистанционная подготовка документов.
Цена договорная.
Действие аккаунта приостановлено!