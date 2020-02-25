Юрист опыт 29 лет

Юрист в Санкт-Петербурге.

Юридическая консультация по правовым вопросам.

Обращаться в любое время. Работаю, в т.ч. и дистанционно.

Основные виды услуг:

- Юридические консультации;

- Составление договоров и консультация по ним.

Опыт работы 29 лет.

Составляю:

- актуальные исковые заявления, доверенности, в случаях, гдене требуется участие нотариуса,

- жалобы,

- претензии,

- возражения,

- письма,

- договоры.

Оказываю помощь в подготовке к судебному заседанию для самостоятельнойзащиты своих имущественных и неимущественных прав;

- споры при увольнении, сокращении;

- материальная ответственность работников,восстановление на работе.

Дистанционная подготовка документов.

Цена договорная.