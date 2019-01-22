Я Алексей - веб-дизайнер! Занимаюсь графическим дизайном около 6 лет, и уже год работаю в сфере веб-дизайна. Считаю веб-дизайн лучшим способом для саморазвития и самореализации. Каждый проект для меня самый важный и каждый клиент- номер один.Что я могу:
– Landing page, многостраничные, интернет магазины, корпоративные сайты;
– Прототипирование и адаптивность;
– Брендирование и фирменный стиль, логотипы;
– CMS (Tilda, Wordpress);
Мои преимущества:
– Качественная работа с применение модульных сеток и разбивкой по слоям;
– Чувство стиля и следование трендам;
– Трепетное отношение к каждой мелочи и детали дизайна;
– Оперативная работа с реальными сроками;
– Постоянная связь с клиентом и быстрый внос правок и пожеланий;
– Работаю в паре с верстальщиком.