Веб-дизайн. Вёрстка. Основы Javascript

С вёрсткой сайтов знаком очень давно, серьёзно принялся к изучению в начале этого года. Имеется уверенное знание HTML/HTML5, CSS/CSS3, основы JavaScript. Умею работать с веб-анимацией, динамикой в JS, имею понятие о семантической вёрстке. Так же практикую дизайн веб-интерфейсов в Adobe PhotoShop. Готов нарисовать и сверстать страницу с нуля или работать с вашим макетом. Имею небольшой опыт, и в силу этого очень заинтересован в том, что бы приняться за ваш проект со всей ответственностью для хорошего старта и пополнения портфолио.