Художник, дизайнер, иллюстратор

http://shabanlelya9.wix.com/lelyamaxim

СидороваЕлена АнатольевнаХудожникГородпроживания: МариупольСемейноеположение: замужем, ребенокТелефон, email: 8(097)5297974, [email protected]ЦельПрименение своего профессиональногоопыта, навыков и знаний на должности художника-дизайнера, иллюстратора, графический

дизайнер.ОбразованиеХарьковский Национальный ПедагогическийУниверситет им. Г.С.СковородыСпециальность: дизайнер рекламы, с правомпреподавания ИЗО. Окончила художественную школу, участвовала вобластных и всеукраинских конкурсах. Умение и навыкиТворческий подход к работе, знание Adobe Photoshop ,Corel, AdobeIllustratorОгромное желание работать, совершенствоваться итворить. Мой сайт http://shabanlelya9.wix.com/lelyamaxim