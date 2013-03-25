3D моделирование. Архитектурное проектирование. Визуализация 3D Max.

АНДРЕЙ РЕЗНИКОВ

г. Львов, тел. 380 96 112 04 50

ул. Огиенка 6. Email: [email protected]

Цель

Получение должности архитектора (дизайнера) для демонстрации отличных организационных и технических способностей в сфере архитектуры и дизайна, исключительных навыков в программах AutoCAD, 3D Studio MAX и Adobe Photoshop.

Профессиональные навыки

Auto CAD

3D Max+V Ray

Microsoft Office

Adobe Acrobat

Adobe Photoshop

Архитектурные чертежи

Строительная документация

Инженерные чертежи

Эскизные проекты

Управление проектом

Дизайн

Строительство

Опыт работы

Архитектура

• Работа над архитектурными и инженерными проектами с использованием программы Auto CAD и систематизация проектной документации.

• Создание компьютерных 3D моделей и анимации для различных видов архитектурных и дизайнерских проектов.

• Архитектурное планирование, эскизное проектирование, создание и коррекция строительных чертежей.

• Дизайн интерьеров и малых архитектурных форм.

• Подбор конструктивных и декоративных элементов архитектуры.

Архитектурные проекты

• One Ski Hill Place, Breckenridge, CO

• Chart House, Aspen, CO

• Dancing Bear, Aspen, CO

• Holiday Inn, Frisco, CO

• Keystone Science School, Keystone, CO

• Aspen Walk, Aspen, CO

• Cultural Art Center, Keystone, CO

Строительство

• Участие во многих жилых и промышленных строительных проектах.

• Демонстрация профессиональных знаний в области строительства.

• Управление строительными работами и реконструкцией.

• Устранение последствий повреждений пожарами и водой.

• Соблюдение правил безопасности, обеспечение установленных сроков строительства.

• Обеспечение высокого уровня качества работ

История работы

Визуализатор анимации. INKLIUZ animation factory. Львов, Украина 2012 – 2013

Архитектор. Security Disaster Shelters. www.securitydisastershelters.com 2011 – по наст. время

Дизайнер. Lemberg AR 3D Modeling. www.lembergar.com 2009 – по наст. время

Строитель. High Country Cleaning, Silverthorne, CO, USA 2009 – 2010

Архитектор. O’BRYAN PARTNERSHIP Architects A.I.A., Frisco, CO, USA 2007 – 2009

Строитель. Breckenridge Enterprises, Summit County, Colorado, USA 2006 – 2007

Чертёжник. Black Duck Builders. Inc, Silverthorne, Colorado, USA 2005 – 2006

Архитектор, дизайнер. Фрилансер, Львов, Украина 2005 – 2005

Чертёжник. Архитектурная фирма Скрижали, Львов, Украина 2003 – 2005

Образование

Курсы «Углублённый V Ray для 3D Studio Max.», студия "aRTquarium" 2012 – 2012

Углубленное компьютерное черчение Auto CAD,

Colorado Mountain College, Dillon, CO 2006 – 2007

Диплом бакалавра по направлению «Архитектура»,

Национальный Университет «Львовская Политехника» 2000 – 2005

Художественная школа им. Алексея Новаковского Львов 1996 – 1999