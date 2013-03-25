АНДРЕЙ РЕЗНИКОВ
г. Львов, тел. 380 96 112 04 50
ул. Огиенка 6. Email: [email protected]
Цель
Получение должности архитектора (дизайнера) для демонстрации отличных организационных и технических способностей в сфере архитектуры и дизайна, исключительных навыков в программах AutoCAD, 3D Studio MAX и Adobe Photoshop.
Профессиональные навыки
Auto CAD
3D Max+V Ray
Microsoft Office
Adobe Acrobat
Adobe Photoshop
Архитектурные чертежи
Строительная документация
Инженерные чертежи
Эскизные проекты
Управление проектом
Дизайн
Строительство
Опыт работы
Архитектура
• Работа над архитектурными и инженерными проектами с использованием программы Auto CAD и систематизация проектной документации.
• Создание компьютерных 3D моделей и анимации для различных видов архитектурных и дизайнерских проектов.
• Архитектурное планирование, эскизное проектирование, создание и коррекция строительных чертежей.
• Дизайн интерьеров и малых архитектурных форм.
• Подбор конструктивных и декоративных элементов архитектуры.
Архитектурные проекты
• One Ski Hill Place, Breckenridge, CO
• Chart House, Aspen, CO
• Dancing Bear, Aspen, CO
• Holiday Inn, Frisco, CO
• Keystone Science School, Keystone, CO
• Aspen Walk, Aspen, CO
• Cultural Art Center, Keystone, CO
Строительство
• Участие во многих жилых и промышленных строительных проектах.
• Демонстрация профессиональных знаний в области строительства.
• Управление строительными работами и реконструкцией.
• Устранение последствий повреждений пожарами и водой.
• Соблюдение правил безопасности, обеспечение установленных сроков строительства.
• Обеспечение высокого уровня качества работ
История работы
Визуализатор анимации. INKLIUZ animation factory. Львов, Украина 2012 – 2013
Архитектор. Security Disaster Shelters. www.securitydisastershelters.com 2011 – по наст. время
Дизайнер. Lemberg AR 3D Modeling. www.lembergar.com 2009 – по наст. время
Строитель. High Country Cleaning, Silverthorne, CO, USA 2009 – 2010
Архитектор. O’BRYAN PARTNERSHIP Architects A.I.A., Frisco, CO, USA 2007 – 2009
Строитель. Breckenridge Enterprises, Summit County, Colorado, USA 2006 – 2007
Чертёжник. Black Duck Builders. Inc, Silverthorne, Colorado, USA 2005 – 2006
Архитектор, дизайнер. Фрилансер, Львов, Украина 2005 – 2005
Чертёжник. Архитектурная фирма Скрижали, Львов, Украина 2003 – 2005
Образование
Курсы «Углублённый V Ray для 3D Studio Max.», студия "aRTquarium" 2012 – 2012
Углубленное компьютерное черчение Auto CAD,
Colorado Mountain College, Dillon, CO 2006 – 2007
Диплом бакалавра по направлению «Архитектура»,
Национальный Университет «Львовская Политехника» 2000 – 2005
Художественная школа им. Алексея Новаковского Львов 1996 – 1999