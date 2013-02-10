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Портфолио
- "Мульти-эффект"190 просмотров
- Наложение текста на фотографию170 просмотров
- Ретушь лица, устранение недостатков кожи221 просмотр
- Устранение недостатков кожи198 просмотров
- * *204 просмотра
- Улучшение общего качества фотографии, стилизация204 просмотра
- Стилизация фотографии ("Эффект капучино")193 просмотра
- Улучшение качества, удаление ненужных элементов164 просмотра
- Изменение цвета предмета (в данном случае авто)190 просмотров
- Каштанчик191 просмотр
- Золото осени157 просмотров
- Облачное небо139 просмотров