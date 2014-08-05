Здравствуйте, меня зовут Дмитрий,мне 34 года, я хотел бы попробовать работать на дому для Вас. Сам работаю инженером ПТО на крупной стройке всероссийского масштаба. Образование высшее, строительное, в детстве много читал, родители заставляли упорно заниматься русским языком, поэтому считаю себя достаточно грамотным человеком.
Работал на крупном дилерском автосервисе на должностях: мастер-приемщик, инженер по гарантии, менеджер по рекламе (по совместительству), зав. складом запчастей.
В данное время являюсь инвалидом 3 группы, имею 3 детей, поэтому основного заработка не хватает. Буду рад возможности заработать в нерабочее время.
Спасибо.
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