Здравствуйте, меня зовут Дмитрий,мне 34 года, я хотел бы попробовать работать на дому для Вас. Сам работаю инженером ПТО на крупной стройке всероссийского масштаба. Образование высшее, строительное, в детстве много читал, родители заставляли упорно заниматься русским языком, поэтому считаю себя достаточно грамотным человеком.

Работал на крупном дилерском автосервисе на должностях: мастер-приемщик, инженер по гарантии, менеджер по рекламе (по совместительству), зав. складом запчастей.

В данное время являюсь инвалидом 3 группы, имею 3 детей, поэтому основного заработка не хватает. Буду рад возможности заработать в нерабочее время.

Спасибо.