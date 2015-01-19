ищу работу

Николаева ЕленаАлексеевнаг. Алатырь ул. lll-гоИнатернационала д.23а тел. моб.8(937)376 59 06.Замужем. Дети:Да. e-mail: [email protected]Резюме. Цель:Применить свои знания и опыт за достойную заработную плату. Личныеданные: гражданка РФ, 1992 года рождения, состою в браке. Образование:2009 - 2011 гг. – Факультет "Програмирования" ФГОУ СПО "Алатырский СельскохозяйственныйТехникум". Получиладиплом с отличием. Присвоена квалификация: техник.Поспециальности "Програмное обеспечение вычислительной техники и

автоматизированных систем". Высшиеобразование:2012- 2015 гг. -Московский гуманитарно-экономический институт. Факультет:Экономики и управления. Кафедра:Менеджмент. Курсы:Оператор 1С:Бухгалтерия, 2011г. Оператор ПЭВМ, 2011г. Опытработы: 2011 г. –2013г. –

инженер-программист ОАО "Завод "Электроприбор".2013г.и до сих пор -Специалист по обслуживанию

частный лиц ОАО «Сбербанк России»Дополнительныесведения: Имею опыт работы с ПК и офисной техникой. Владеюпакетами программ: Microsoft Office, 1С:бухгалтерия и другое. Имеюспособность к быстрому обучению по разнопрофильным видам деятельности:

редактирование текстов, переводы и другое Нахожусь в декретном отпуске. Имеюводительские права кат. "В" Неимею вредных привычек.