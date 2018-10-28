lena141292

Елена lena141292

 
31 годБеларусь/Мстиславль
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Начинающий фотошопер, Создание поздравительных видео из фото, картинок и музыки.

Могу выполнить следующие работы в фотошопе:

1. Убрать дефекты фото

2. Заменить фон фото

3. Украсить рамками фото

4. Сделать из фото рисунок

5. Создание коллажей  

6. Создание поздравительных открыток

7.Создание логотипов.

8. Убрать фон 

Могу выполнить в видео редакторе 

1. Создание поздравительных видео из фото, картинок и музыки.

Photoshop
Портфолио