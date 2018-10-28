Начинающий фотошопер, Создание поздравительных видео из фото, картинок и музыки.
Могу выполнить следующие работы в фотошопе:
1. Убрать дефекты фото
2. Заменить фон фото
3. Украсить рамками фото
4. Сделать из фото рисунок
5. Создание коллажей
6. Создание поздравительных открыток
7.Создание логотипов.
8. Убрать фон
Могу выполнить в видео редакторе
1. Создание поздравительных видео из фото, картинок и музыки.
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Портфолио
- Мои работы в фотошоп101 просмотр
- Мои работы в фотошоп102 просмотра