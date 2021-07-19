lena2021web

Копирайтер на фрилансе

Копирайтер-новичок.

Имею высшее экономическое образование и большой опыт работы с текстами в этой и смежных областях.

Обладаю широким кругозором, быстро нахожу и обрабатываю информацию, возьму в работу заказы по различной тематике (особенно интересно писать о природе и об искусстве).

Гарантирую высокую информативность и качество статей. Заказы выполняю ответственно и в срок, о форс-мажорных обстоятельствах незамедлительно сообщаю заказчику.