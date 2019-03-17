lena578

Елена lena578

 
35 летРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Помощь предпринимателям с отчетностью и налогами

*Помощь ИП с отчетностью и налогами

* Открытие, закрытие ИП.

* Составление ежеквартальных и годовых деклараций ЕНВД, УСН, 3-НДФЛ,

* расчет авансового и годового налога по УСН

*отправка декларации НДС без нотариальной доверенности.

* консультирование по налоговым вопросам ведения бизнеса,

* Возможность безконтактной работы (все документы высылаются по электронной почте)

*заполнение декларации 3-НДФЛ для получения социального (лечение, учеба) и имущественного (покупка квартиры, дома) вычетов.

Бухгалтерские услуги
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$5/час
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