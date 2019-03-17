Помощь предпринимателям с отчетностью и налогами
*Помощь ИП с отчетностью и налогами
* Открытие, закрытие ИП.
* Составление ежеквартальных и годовых деклараций ЕНВД, УСН, 3-НДФЛ,
* расчет авансового и годового налога по УСН
*отправка декларации НДС без нотариальной доверенности.
* консультирование по налоговым вопросам ведения бизнеса,
* Возможность безконтактной работы (все документы высылаются по электронной почте)
*заполнение декларации 3-НДФЛ для получения социального (лечение, учеба) и имущественного (покупка квартиры, дома) вычетов.
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Бухгалтерские услуги
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