lenaVo

Лена lenaVo

 
56 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
На данном сайте рекламодатель

Лена Воронова - автор книг и идей. Когда приходит время реализуем проекты в области музыки, литературы, искусства и коммуникаций.

Могу быть полезной в области написания стихов, мемуаров. Продюсирования музыкальных проектов - точнее -подбора репертуара, записи артистов, раскрутки.

Хорошего настроения,

Благодарю, Лена.

Отзывы фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Фото для галереи и книжки
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую :)
Ох, и помучились мы, Владимир :), но то что получилось, выше всяких похвал! В следующий раз буду более точно продумывать ТЗ. Спасибо за внимание и терпение. Удачи нам всем! Надеюсь поработаем ещё много раз. :)
Ответный отзыв
web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Логотипы. Приватно для web-leonik
Благодарю за интересный проект :)
Все очень грамотно. 100% попадание в образ! Будем работать в этом направлении! Спасибо!
Ответный отзыв
web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$120
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта. Приватно для web-leonik
От сотрудничества только самые положительные эмоции! Елена - очень позитивный и открытый человек :) Все пожелания были корректно и понятно озвучены, благодаря чему, вопросов в ходе выполнения задания было минимум. Более того, нужный дизайн получилось сделать с первого раза! В дальнейшем были только очень мелкие доработки и их было немного. Оплата за выполненный проект последовала моментально. С удовольствием возьмусь за другие проекты, если буду выбран исполнителем :)
Отлично! Благодарю за понимание того, что нужно. Благодарю за быстрое исправление и оперативную работу! Оч профессионально продумано меню, блоки. Красивая шапка. Благодарю за использование авторских фото. И отдельное спасибо за врезку кота!!! Будем работать много и плодотворно!
Ответный отзыв