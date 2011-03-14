От сотрудничества только самые положительные эмоции! Елена - очень позитивный и открытый человек :) Все пожелания были корректно и понятно озвучены, благодаря чему, вопросов в ходе выполнения задания было минимум. Более того, нужный дизайн получилось сделать с первого раза! В дальнейшем были только очень мелкие доработки и их было немного. Оплата за выполненный проект последовала моментально. С удовольствием возьмусь за другие проекты, если буду выбран исполнителем :)