$500
Нужно смонтировать клип из фото и домашнего видео. Желательно студент- режиссер. Бюджет варьируется..
Видеомонтаж23 заявки
Закрыт
14 лет назад
Лена Воронова - автор книг и идей. Когда приходит время реализуем проекты в области музыки, литературы, искусства и коммуникаций.
Могу быть полезной в области написания стихов, мемуаров. Продюсирования музыкальных проектов - точнее -подбора репертуара, записи артистов, раскрутки.
Хорошего настроения,
Благодарю, Лена.
Нужно смонтировать клип из фото и домашнего видео. Желательно студент- режиссер. Бюджет варьируется..
Дорогие фрилансеры! Нужно сделать 2 фото для последней страницы обложки мистической книги. Писатель и художник. 1 - перевод в ч/б 2 - минимум градиента, максимум контура + добавление рисунка. ...
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