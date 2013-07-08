Выполняю работы в сфере графического дизайна или дизайна архи-ной среды

Работаю почти за даром, т. к. набираюсь опыта в работе с программами Photoshop, Corel Draw и Adobe Illustrator, 3D Max, AutoCAD, ArсhiCAD. Окончила с отличием художественную школу, учусь на архитектора-дизайнера. Являюсь источником неординарных идей.