Выполняю работы в сфере графического дизайна или дизайна архи-ной среды
Работаю почти за даром, т. к. набираюсь опыта в работе с программами Photoshop, Corel Draw и Adobe Illustrator, 3D Max, AutoCAD, ArсhiCAD. Окончила с отличием художественную школу, учусь на архитектора-дизайнера. Являюсь источником неординарных идей.
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Портфолио
- Макет (абстрактный) школьного катка.1156 просмотров
- Макет абстрактного пространства. Ватман, клей пва.1289 просмотров
Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Фирменный стиль
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