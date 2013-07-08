lena_07

Елена lena_07

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Выполняю работы в сфере графического дизайна или дизайна архи-ной среды

Работаю почти за даром, т. к. набираюсь опыта в работе с программами Photoshop, Corel Draw и Adobe Illustrator, 3D Max, AutoCAD, ArсhiCAD. Окончила с отличием художественную школу, учусь на архитектора-дизайнера. Являюсь источником неординарных идей.

Дизайн продукции
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от $2
от 2 дней
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Логотипы и Знаки
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от $2
от 2 дней
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Наружная реклама
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от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга