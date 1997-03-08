lena_krenak_ds

Елена Башкатова lena_krenak_dslena_krenak_ds
Башкатова Елена Владимировна
Дата рождения 08.03.1997
e-mail: [email protected]
Телефон : 89204695855
График работы : полный рабочий день
Опыт работы
Январь 2018- декабрь 2018
Компания OOO "Светлана "
Должность : Менеджер Продавец-консультант
Март 2016- октябрь 2017
Компания "Светлана "
Должность : Продавец-консультант
Февраль 2014- декабрь 2015
Компания ОАО " Поплавок"
Должность : продавец консультант
Профессиональные навыки :
Есть опыт общения с покупателями , проведение маркетинговых исследований
Знание ПК : уверенный пользователь Microsoft Office ,Adobe Photoshop .
Владение языками :
Английский - уровень В3 - свободно
Французский - свободно , разговорный
Образование :
2014- 2019
Воронежский медицинский университет , факультет фармацевтического дела, специальность : фармацевт