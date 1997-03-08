lena_krenak_ds

Елена Башкатова lena_krenak_ds

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Башкатова Елена Владимировна

Башкатова Елена Владимировна

Дата рождения 08.03.1997

e-mail: [email protected]

Телефон : 89204695855

График работы : полный рабочий день 

Опыт работы 

Январь 2018- декабрь 2018

Компания OOO "Светлана  "

Должность :  Менеджер Продавец-консультант 

Март 2016- октябрь 2017 

Компания "Светлана " 

Должность : Продавец-консультант 

Февраль 2014- декабрь 2015 

Компания ОАО " Поплавок"  

Должность : продавец консультант 

Профессиональные навыки : 

Есть опыт общения с покупателями , проведение маркетинговых исследований 

Знание ПК : уверенный пользователь Microsoft Office ,Adobe Photoshop . 

Владение языками : 

Английский - уровень В3 - свободно 

Французский - свободно , разговорный 

Образование : 

 2014- 2019 

Воронежский медицинский университет , факультет фармацевтического дела, специальность : фармацевт 

 

Photoshop