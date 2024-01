Елена, 24 года. Рерайт, копирайтинг, создание качественных презентаций.

* Пишу тексты, адаптированные под аудиторию на разные темы.

* Создаю презентации "со вкусом", без устаревшей анимации.

* 8 лет в педагогическом вузе наложили отпечаток интуитивной грамотности.

Поэтому, you are welcome!