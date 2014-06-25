Переводы с/на английский, русский, украинский. Работы по педагогике.

Янченко Елена Александровна

Кривой Рог

Т- 0976652123

E-mail: [email protected]

Опыт работы:

1998 – по настоящее время: Криворожская специализированная школа №70 с углубленным изучением экономики и права, учитель английского языка, высшая категория. Опыт выполнения контрольных работ по английскому языку любой сложности и переводов для студентов технических, экономических, юридических и медицинских вузов, для студентов-заочников филологического факультета (специальность «Английский язык») Кировоградского государственного педагогического университета, написания курсовых работ по методике преподавания, по зарубежной литературе для студентов педагогических вузов.

1995 – 1998:

Центр образования взрослых и подростков, учитель английского языка, зарубежной литературы.

Образование:

1990-1995: Криворожский государственный педагогический университет, филологический факультет, специальность «Русский язык, зарубежная литература, английский язык», диплом с отличием.

Дополнительные навыки:

Уверенный пользователь ПК

Языки:

украинский, русский, английский

Личные качества:

Ответственность, быстрая обучаемость, высокая трудоспособность, широкий кругозор, стрессоустойчивость