Янченко Елена Александровна
Кривой Рог
Т- 0976652123
E-mail: [email protected]
Опыт работы:
1998 – по настоящее время: Криворожская специализированная школа №70 с углубленным изучением экономики и права, учитель английского языка, высшая категория. Опыт выполнения контрольных работ по английскому языку любой сложности и переводов для студентов технических, экономических, юридических и медицинских вузов, для студентов-заочников филологического факультета (специальность «Английский язык») Кировоградского государственного педагогического университета, написания курсовых работ по методике преподавания, по зарубежной литературе для студентов педагогических вузов.
1995 – 1998:
Центр образования взрослых и подростков, учитель английского языка, зарубежной литературы.
Образование:
1990-1995: Криворожский государственный педагогический университет, филологический факультет, специальность «Русский язык, зарубежная литература, английский язык», диплом с отличием.
Дополнительные навыки:
Уверенный пользователь ПК
Языки:
украинский, русский, английский
Личные качества:
Ответственность, быстрая обучаемость, высокая трудоспособность, широкий кругозор, стрессоустойчивость