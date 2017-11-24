lenabachovich

Почему я могу стать Вашим исполнителем?
Не хочу писать про то, сколько я сделала проектов и опыт работы. Напишу только то, что каждый свой заказ выполняю добросовестно, как для себя, придерживаюсь сроков и желаний заказчика. Я в любое время нахожусь на связи, всегда держу в курсе того, что происходит. По максимуму честна в ответах на все (рабочие) вопросы, интересующие Вас.
Продвигаю любые (разрешенные) проекты в социальных сетях.
Социальные сети с которыми я работаю:
- vk.com
- ok.ru;
- и другие соцсети по Вашему желанию.
Создание сообщества с нуля, его продвижение, сопровождение и их ведение.
Работаю с контекстной рекламой в Яндекс.Директ и Google AdWords.
Имеются примеры работ. Вышлю просмотреть, если Вас заинтересовала. На все интересующие Вас вопросы отвечу в ЛС.
Как со мной связаться?
email: [email protected]
С уважением, Елена!