lenabachovich

Почему я могу стать Вашим исполнителем?

Не хочу писать про то, сколько я сделала проектов и опыт работы. Напишу только то, что каждый свой заказ выполняю добросовестно, как для себя, придерживаюсь сроков и желаний заказчика. Я в любое время нахожусь на связи, всегда держу в курсе того, что происходит. По максимуму честна в ответах на все (рабочие) вопросы, интересующие Вас.

Продвигаю любые (разрешенные) проекты в социальных сетях.

Социальные сети с которыми я работаю:

- vk.com

- facebook.com

- instagram.com;

- ok.ru;

- и другие соцсети по Вашему желанию.

Создание сообщества с нуля, его продвижение, сопровождение и их ведение.

Работаю с контекстной рекламой в Яндекс.Директ и Google AdWords.

Имеются примеры работ. Вышлю просмотреть, если Вас заинтересовала. На все интересующие Вас вопросы отвечу в ЛС.

Как со мной связаться?

email: [email protected]

С уважением, Елена!